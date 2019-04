Da hat selbst Arosa hat das Nachsehen: Nirgendwo übernachten Hotelgäste länger als in Uzwil Zwei Nächte verbringt ein Gast durchschnittlich in einem Schweizer Hotel. Nicht so in Uzwil: Hier bleibt man im Schnitt vier Nächte und ist damit schweizweit am längsten eingecheckt. Joëlle Ehrle

Zentral: Das Hotel Uzwil beim Bahnhof ist eine von acht Unterkünften, welche die Gemeinde Uzwil ihren Besuchern zu bieten hat. (Bild: PD)

Die Zahlen sprechen für sich. Was die Aufenthaltsdauer der Gäste in Hotels Schweizer Städte mit über 10000 Ankünften pro Jahr betrifft, ist Uzwil klarer Spitzenreiter: Vier Nächte bleiben hier die Gäste laut dem Bundesamt für Statistik eingecheckt. Das ist länger als im zweitplatzierten Arosa mit durchschnittlich 3,3 Nächten. Bereits in den vergangenen Jahren lag die Gemeinde an der Uze im Top-Bereich der Statistik «Aufenthaltsdauer der Gäste in Hotels».

Mehr Übernachtungen als in der Äbtestadt

Mit einer fast doppelt so hohen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer liegt Uzwil auch eindeutig vor dem rund doppelt so grossen Wil. Die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2017 zeigen: In Uzwil checkten in den acht erfassten Hotels insgesamt 11069 Personen ein. Darunter befanden sich 5248 Gäste aus dem Ausland. In Wil wurden gemäss der Statistik nur 8600 Hotelgäste, verteilt auf sechs Unterkünfte, verzeichnet.

Demzufolge kommt die Äbtestadt pro Einwohner auf knapp eine Übernachtung. In Uzwil wären es, auf die Einwohnerzahl gerechnet, hingegen rund dreieinhalb Übernachtungen pro Kopf. Gemäss der Statistik sind in Uzwil zudem doppelt so viele Zimmer wie in Wil verfügbar.

Gute Neuigkeiten, keine Überraschung

«Eine wirkliche Überraschung war es nicht», sagt René Meier, Direktor des Hotels Uzwil, zum Resultat der Statistik. Darüber freue man sich aber trotzdem sehr. Das Hotel Uzwil wurde 1873 erbaut und ist eines der acht angebotenen Unterkünfte der Gemeinde.

Die Übernachtungszahlen und die 43 Zimmer mit Platz für maximal 65 Gäste machen das Hotel Uzwil, das im Besitz der Uze AG ist, zu einem der grössten im Kanton St. Gallen. Dies aufgrund eines nicht alltäglichen Konzepts: «Zu uns gehören drei unterschiedliche Logement-Bereiche», sagt Meier. Dazu zählen nebst dem Viersternehotel Uzwil das kleinere Hotel Schäfli, das für die über 15 Zimmern mit budgetbewussteren Preisen ab 75 Franken wirbt, sowie 50 möblierte Wohnungen und Studios im Zentrum von Uzwil, sogenannte Serviced Apartments.

René Meier: «Die zentrale Lage Uzwils wird von den Gästen sehr geschätzt.»

René Meier,

Direktor Hotel Uzwil

Die Popularität für den Übernachtungsstandort erklärt sich René Meier aufgrund des zentralen Standorts der Gemeinde. «In Uzwil übernachten vorwiegend Businessgäste, welche die sehr guten Verkehrsanschlüsse schätzen.» Der eigene Autobahnanschluss sowie die Zugverbindungen, durch welche man schnell in St. Gallen und Zürich ist, seien laut Meier ausschlaggebende Punkte.

Unternehmen sind Langzeitbucher

Besonders die Apartments würden vorwiegend von Wochenaufenthaltern, darunter Monteure, Praktikanten und Kunden, für einen längeren Zeitraum bewohnt. Vor allem Industriebetriebe wie die Bühler AG mit Sitz in Uzwil buchen eine grosse Anzahl an Übernachtungen für ihre Kunden und Mitarbeiter. Es sind aber nicht bloss Uzwiler Unternehmen, welche die grösste Kundengruppe bilden: «Viele Firmen von Gossau bis Wil und von Frauenfeld bis Bazenheid bringen ihre Gäste in Uzwil unter», sagt Meier.

Radtournetz lockt die Touristen an

Die zentrale Lage Uzwils werde auch von den Touristen aus dem Ausland und der Schweiz für längere Aufenthalte sehr begrüsst. René Meier: «Ein längerer Aufenthalt ermöglicht den Ferientouristen ein vielfältigeres Erlebnis.»

Schweizer Touristen kommen laut dem Hoteldirektor, mehrheitlich wegen des Radtournetzes, aber auch für Hochzeiten sowie Golf- , Curling- oder Eishockeyturnieren nach Uzwil.