CVP-Stadtparlamentarier Ruedi Schär gibt Rücktritt bekannt An der Sitzung vom Donnerstag gab Ruedi Schär seinen Rücktritt aus dem Stadtparlament bekannt. Er wird der Stadt Wil aber in zahlreichen anderen Funktionen erhalten bleiben. Gianni Amstutz

Nach 13 Jahren hat Ruedi Schär seinen Rücktritt aus dem Stadtparlament erklärt. (Bild: Kurt Zuberbühler)

«Wir sind Wil. Das Motto der Stadt trifft wohl auf keinen mehr zu als auf Ruedi Schär.» Mit diesen Worten kündigte Parlamentspräsident Luc Kauf den Rücktritt von Ruedi Schär aus dem Stadtparlament an. Über 13 Jahre lang nahm der 66-Jährige für die CVP Einsitz in der Wiler Legislative. Der Rücktritt kam überraschend und doch ist er verständlich. Verständlich deshalb, weil es in der Stadt nur wenige Personen gibt, die sich in so vielen Institutionen engagieren wie Schär. Das war einer der Gründe für den Rücktritt. Schär liess durchblicken, dass auch politstrategische Überlegungen für den Zeitpunkt gesprochen hätten. So habe sein Nachfolger zwei Jahre Zeit, von sich reden zu machen und müsse nicht als No-Name zur Wahl 2020 antreten. Neben seiner politischen Tätigkeit ist Ruedi Schär in einem 50-Prozent-Pensum im Infocenter der Stadt angestellt. Zudem bekleidet er im Ortsbürgerrat einen Vorstandsposten. Es gibt kaum einen kulturellen Anlass, an dem Schär nicht die Finger im Spiel hat, kaum etwas über die Stadt Wil, was er nicht weiss. Dass Schär als Stadtoriginal über Parteigrenzen hinaus geschätzt wird, zeigte sich am Applaus, den ihm seine Kollegen zu seinem Abschied spendeten.