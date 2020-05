CVP schickt Hans Mäder

ins Rennen ums Wiler Stadtpräsidium Der Eschliker Gemeindepräsident will Stadtpräsident von Wil werden. Die CVP-Ortspartei schlägt ihren Mitgliedern die Nomination des 62-Jährigen vor. Bis zum 29. Juni haben diese nun Gelegenheit, den Vorschlag des Vorstands und Findungskommission zu bestätigen.

Der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder stellt sich der Wahl zum Wiler Stadtpräsidenten. Olaf Kuehne

Die ausserordentliche Lage aufgrund der Corona-Pandemie verunmöglicht die ordentliche Durchführung der Mitglieder- und Nominationsversammlung 2020 der CVP Wil. Nominiert wird trotzdem: auf schriftlichem Weg.

Nachdem gestern bekanntgeworden war, dass die FDP ihren amtierenden Stadtrat Daniel Meili ins Rennen um die Nachfolge von Stadtpräsidentin Susanne Hartmann schicken will, zieht die CVP heute nach und präsentiert ihren Nominationsvorschlag. Parteileitung und Findungskommission empfehlen ihren Mitgliedern die Nomination des Eschliker Gemeindepräsidenten Hans Mäder. «Eine ausgewiesene, kompetente Persönlichkeit mit einem engen Bezug zur Stadt Wil», wie CVP-Präsident Franklin Munishi sagt. Seine Erfahrung und sein Leistungsausweis seien überzeugend: Mäder, Journalist, Staatswissenschaftler, Unternehmensentwickler, Informatik-Koordinator, Geschäftsleiter und Politiker, ist in Wil geboren und aufgewachsen. Vor 18 Jahren nahm er Wohnsitz in Eschlikon, wo er seit 2015 als Gemeindepräsident tätig ist.

Beat Gisler will in den Wiler Stadtrat. Bild:cvp

Zweiter Sitz im Stadtrat

Das Stadtpräsidium soll nach dem Wechsel von Susanne Hartmann in die Regierung in den Händen der CVP bleiben. «Dieser Anspruch besteht», sagt Munishi. Gleichzeitig sei die Zeit reif für einen zweiten Sitz im Stadtrat. Diesen soll der Bronschhofer Treuhänder und Wirtschaftsprüfer Beat Gisler gewinnen. Gisler ist seit 17 Jahren bei der Kriminalpolizei Thurgau tätig - seit drei Jahren als Wirtschaftsermittler.

Die CVP-Mitglieder haben vos zum 29. Juni Zeit, ihr Votum zu den Kandidaturen abzugeben. Gewählt wird dann am 27. September.