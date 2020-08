CVP Flawil empfiehlt den amtierenden Schulratspräsidenten Christoph Ackermann zur Wahl

Corona-Quarantäne statt Familienferien: 17 Oberstufenschüler aus Flawil müssen zu Hause bleiben

Für zwei Flawiler Oberstufenklassen und drei Lehrpersonen beginnen die Sommerferien in Quarantäne. Eine Stellvertretende-Lehrperson wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Für einige Familien kam diese Nachricht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Sie wollten am Samstag in die Ferien fahren.