Coronavirus Nach einer Woche Betrieb: 1700 Personen haben im Wiler Impfzentrum ihre erste Dosis erhalten Weil der Kanton St.Gallen noch nicht genügend Impfstoff bekommen hat, wird in Wil vorerst nur montags geimpft. Kleinere Schwierigkeiten werden gemeistert.

Anstehen muss man bisher kaum im Impfzentrum Wil an der Speerstrasse 18. Für Regentage mit Vollbetrieb wird trotzdem noch ein Regenunterstand angebracht. Bild: Tobias Garcia (1. April 2021)

Am Montag wurde im Wiler Impfzentrum auf dem Agrar Areal zum zweiten Mal geimpft. 1700 Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech wurden dort bisher gespritzt, teilt Karin Faisst, Leiterin des St.Galler Amts für Gesundheitsvorsorge auf Nachfrage mit. Inzwischen haben sich 9100 Personen für einen Termin an der Speerstrasse 18 registriert – rund 2000 mehr als noch Anfang April. Geimpft wurde bisher testweise am Gründonnerstag und am vergangenen Montag. Noch fehlt der Impfstoff für eine höhere Kadenz. Sobald die Dosen verfügbar sind, werde es schnell vorwärtsgehen, sagt die Präventivmedizinerin:

Karin Faisst, Leiterin des St.Galler Amts für Gesundheitsvorsorge Tobias Garcia

«Im angestrebten Normalbetrieb sind bis zu 1300 Impfungen pro Tag möglich.»

In einem am Montag verschickten Communiqué des Kantons werden über 65-Jährige dazu aufgerufen, sich für die Impfzentren zu registrieren. Impfwillige aus diesen Altersgruppen erhalten derzeit rasch einen Termin, heisst es darin. Auch in Wil gibt es noch freie Plätze. Sie funktionieren unter anderem als Puffer für fitte Personen aus dieser Altersgruppe, die von den Hausärzten in die Impfzentren geschickt werden, um die eigene Warteliste zu verkürzen. In Wil impfen lassen können sich alle im Kanton St.Gallen wohnhaften Personen.

Anpassungen bei Fuss- und Verkehrswegen

Nach dem ersten regulären Impftag an der Speerstrasse zeigt sich Karin Faisst zufrieden. Die Registrierung mit QR-Code-Tool funktioniere, zudem lobten die Impfwilligen die Organisation und seien froh über die kurzen Wartezeiten. Weil es kaum Anstehzeiten gibt, sind bisher auch die befürchteten Menschentrauben vor dem Eingang ausgeblieben.

Doch es gab auch ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen. So seien Verkehrsführung und Parkplätze im Vergleich zum Testbetrieb zusammen mit der Polizei noch angepasst worden. Schon beim Testbetrieb mit 330 Personen hatte sich gezeigt, dass viele Impfwillige mit dem Auto kommen. Bei der Trennung von Fuss- und Verkehrswegen würden in den nächsten Tagen noch Anpassungen vorgenommen. Zudem bekomme die Wartezone im Aussenbereich einen Unterstand für Regentage.