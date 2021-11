Coronavirus Entwarnung nach den Herbstferien: Fünf Covid-19-Fälle an Wiler Schulen Was die Entwicklung der Coronafallzahlen an den Schulen betrifft, wurde dem Herbstferienende mit Besorgnis entgegengeschaut. Jetzt ist klar: In Wil blieb der befürchtete Anstieg aus.

Ab der Oberstufe tragen lernende Jugendliche noch mindestens bis zum 7. November Masken. Die Primarschulstufe hingegen ist von dieser Massnahme befreit. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Es ist bekannt: Die Zahl der Ungeimpften ist an Schulen vergleichsweise hoch. Der Grund liegt einerseits darin, dass unter 12-Jährige nicht geimpft werden können und anderseits die Impfquote bei jungen Menschen ohnehin tiefer ist. Ab der Oberstufe tragen Jugendliche und Lehrpersonen eine Maske. Bis vorläufig zwei Wochen nach den Herbstferien, also bis zum 7. November. Dies hatte das kantonale Bildungsdepartement Anfang September so verordnet. Primarschülerinnen und -schüler sind von dieser Schutzmassnahme befreit.

Weniger Quarantänefälle als vor den Ferien

Seit anderthalb Wochen sind die Klassenzimmer nun wieder voll. Entgegen dem schweizweiten Trend hat sich die Zahl der positiven Testergebnisse wie auch jene der Quarantänefälle an den Wiler Schulen nach den Herbstferien nicht erhöht. Im Gegenteil. «In der ersten Woche nach den Herbstferien befanden sich an den städtischen Schulen 17 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, fünf davon waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Lehrpersonen gab es weder positive Testresultate noch Personen, die sich in Quarantäne begeben mussten», gibt Susanne Wahrenberger, Mitarbeiterin Kommunikation, die Stellungnahme des städtischen Bildungs- und Sportdepartements wieder.

Damit sei die Situation deutlich entspannter als noch in der Woche vor den Herbstferien. Damals waren rund 80 Schülerinnen und Schüler, die in der Stadt den Unterricht besuchen, in Quarantäne.