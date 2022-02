Coronapandemie Die Hälfte der Gemeinden führt die Bürgerversammlung durch, die andere Hälfte weicht erneut auf die Urne aus Der Kanton überlässt es den Gemeinden, ob sie eine Bürgerversammlung physisch durchführen wollen. Die Entscheidungen sind unterschiedlich. Im Wahlkreis Toggenburg findet eine knappe Mehrzahl statt, in der Region Wil wird mehrheitlich eine Urnenabstimmung durchgeführt. Die Übersicht.

Auch in diesem Frühjahr werden nicht alle Bürgerversammlungen stattfinden. Bild: PD

Nachdem die Bürgerversammlungen in vielen Gemeinden zwei Jahre in Folge abgesagt werden mussten, überlässt der Kanton in diesem Jahr den Gemeinden den Entscheid, ob sie die Versammlung trotz Pandemie durchführen wollen. Die Alternative ist eine Urnenabstimmung bei der schriftlich über die Rechnung und das Budget abgestimmt wird, sofern es nicht im vergangenen Herbst schon genehmigt worden ist.

Im März finden trotz Corona fünf Versammlungen statt

Die Gemeinden im Toggenburg haben sich sehr unterschiedlich entschieden, doch die meisten wollen die Versammlung durchführen. Die erste im Kalender ist die Bürgerversammlung Hemberg (23. März). Es folgen Bütschwil-Ganterschwil (24. März), Nesslau (25. März), Mosnang (29. März) und Lütisburg (30. März). Am 1. April findet die Bürgerversammlung in Kirchberg und am 5. April diejenige in Wildhaus-Alt St.Johann statt.

Aufgrund der immer noch hohen Fallzahlen entschieden sich einige Gemeinden für die Absage. Pandemiebedingt wurden die Bürgerversammlungen in Wattwil, Lichtensteig, Ebnat-Kappel und im Neckertal abgesagt. Auch die Gemeinde Oberhelfenschwil hat diese Woche entschieden, die Bürgerversammlung abzusagen. Anstelle der Bürgerversammlung werden sie eine Urnenabstimmung machen.

In Wil werden mehr Bürgerversammlungen abgesagt

Auch in der Region Wil gehen die Entscheidungen über die Bürgerversammlungen auseinander. Sechs Gemeinden haben ihre Versammlung bereits abgesagt, in fünf werden sie durchgeführt. Flawil ist sich noch unsicher. Die Gemeinden, bei denen der Versammlungstermin erst im Mai oder Juni liegt, sind positiv gestimmt, dass sich die Pandemie bis dann beruhigt.

In der Region macht die Gemeinde Degersheim am 28. März den Auftakt. Es folgen die Bürgerversammlungen in Jonschwil (30. März) und in Uzwil (30. Mai). Auch die Thurgauer Gemeinden Münchwilen (23. Mai) und Sirnach (9. Juni) führen ihre Gemeindeversammlung durch.

Die Gemeinden Zuzwil, Oberuzwil, Oberbüren, Niederbüren, Wilen, Rickenbach und Niederhelfenschwil haben eine Absage kommuniziert. Sie finden eine Durchführung angesichts der Coronasituation noch zu gewagt, deshalb entschieden sie sich für eine Urnenabstimmung. In Flawil entscheidet der Gemeinderat bis Ende Februar, ob die Versammlung stattfindet. Angesetzt ist sie auf den 26. April.