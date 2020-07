Corona-Quarantäne statt Familienferien: 17 Oberstufenschüler aus Flawil müssen zu Hause bleiben Für zwei Flawiler Oberstufenklassen und drei Lehrpersonen beginnen die Sommerferien in Quarantäne. Eine Stellvertretende-Lehrperson wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Für einige Familien kam diese Nachricht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Sie wollten am Samstag in die Ferien fahren.

Quarantäne statt Ferienspass: 17 Flawiler Schüler müssen zu Hause bleiben. Symbolbild: Imago

(red.) Eigentlich hätte für die Flawiler Oberstufenschüler am vergangenen Freitag die schönste Zeit des Jahres beginnen sollen: die Sommerferien. Doch einen Tag davor platzte der Traum von hausaufgabenfreien Tagen in der Badi oder Familienferien. Weil eine Stellvertreter-Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen 17 Schüler aus zwei Klassen sowie drei Lehrpersonen zum Ferienstart zehn Tage in Quarantäne.

Wie Christoph Ackermann, Schulratspräsident von Flawil, gegenüber FM1Today sagt, sei die Schule am Donnerstagabend vom Kantonsarztamt über die Ansteckung der Stellvertreter-Lehrperson informiert worden.

Christoph Ackermann, Flawiler Schulratspräsident. Bild: pd

«Wir haben die elf Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse am Freitagmorgen in einem Quarantänezimmer in Empfang genommen, ihnen Masken gegeben und sie informiert», sagt Ackermann. Die sechs Schüler aus der 3. Oberstufe hätten am Donnerstagabend bereits Sommerferien gehabt und seien telefonisch oder schriftlich benachrichtigt worden.

Übers Wochenende hatte die Schule eine Info-Hotline eingerichtet. Laut Ackermann haben einige Eltern angerufen. «Manche Familien wollten bereits am Samstag in die Ferien fahren, das ist nun aber nicht mehr möglich.»