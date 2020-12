Clientis-Bank Oberuzwil will Eigenkapital stärken: Das Ziel liegt bei der Zeichnung von 8160 neue Aktien Der Verwaltungsrat der Oberuzwiler Regionalbank beantragt eine Kapitalerhöhung durch Zeichnung von Aktien. Dies ist die zweite innerhalb von gut drei Jahren. Entschieden wird an der Generalversammlung vom kommenden März.

Der Verwaltungsrat der Clientis-Bank Oberuzwil (von links): Dieter Wepf, Ralph Wyss, Ernst Dobler, Heinz Güttinger, Barbara Lorenz (VR-Präsidentin) und Thomas Mesmer. Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Clientis-Bank Oberuzwil rund um die neue Präsidentin Barbara Lorenz hat sich neu konstituiert und die strategischen Ziele definiert. Erfreulich sei die gute Entwicklung der Regionalbank in einem anspruchsvollen Marktumfeld, heisst es seitens der Bankleitung. So konnten die Bilanzsumme während der vergangenen zehn Jahre um 120 Prozent und die Kundenausleihungen, die wichtigste Ertragsquelle der Bank, um 109 Prozent gesteigert werden. Betrug die Bilanzsumme Ende 2010 rund 300 Millionen, ist sie per Ende November dieses Jahres auf rund 658 Millionen Franken angestiegen. Das Eigenkapital betrug Ende 2010 rund 22 Millionen und ist nun auf gegen 46 Millionen angewachsen.

«Das Eigenkapital ist prozentual mit der Bilanzsumme gestiegen, und auch das Hypothekargeschäft hat sich trotz sinkender Zinsmargen erfolgreich entwickelt», sagt Adrian Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Dieser positive Geschäftsverlauf zeige sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses: So stieg dieser von 740 Franken pro Aktie Ende 2017 auf 890 Franken Ende November dieses Jahres.

Bank strebt «angemessenes Wachstum» an

Das weitere «angemessene Wachstum» der Bank soll mit einer soliden Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Aus diesen Überlegungen wird der Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung 2021 eine ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmen 4 zu 1 beantragen. Patrick Schiegg, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung sagt:

«Unser Ziel liegt bei 8160 neuen Aktien. Die Nachfrage ist vorhanden – es gibt bereits eine Warteliste.»

Am 1. Oktober konnte das «Clientis-Zentrum – Gesundheit in Oberuzwil» eröffnet werden. Bild: Philipp Stutz

Schon 2017 hatte die Clientis-Bank eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Beinahe 600 bestehende Aktionäre hatten damals selbst an der Kapitalerhöhung partizipiert. Dabei wurde das eigene Bezugsrecht oftmals überschritten – zusätzliche Aktien wurden nachgefragt. Die verbleibenden knapp 1500 Aktien konnten neuen Aktionärinnen und Aktionären zugeteilt werden. Somit konnte die Eigenkapitalbasis gestärkt und die strategische Stossrichtung weiterverfolgt werden. Gleiches erhofft man sich auch mit der nun zur Debatte stehenden Massnahme.

Das Geschäftsjahr 2020 war speziell

Das Geschäftsjahr 2020 war auch für die Clientis-Bank speziell. Im Gegensatz zu anderen Branchen waren die Banken zwar weniger von der Coronapandemie betroffen. Dennoch wurden Veränderungen nötig. So mussten im Frühjahr die Schalteröffnungszeiten eingeschränkt werden. Die offenen Schalter wurden mit Abstandslinien, Zutrittsbeschränkungen und Plexiglas versehen. Keine Generalversammlung, keine Events des Beratungszentrums und die Absage des Finanzforums sind nur einige Beispiele der Auswirkungen der Coronakrise. «Wichtige Elemente sind damit weggefallen, welche eine Bank, die auch Sponsoring betreibt, auszeichnen und zur Kundenbindung beitragen», sagt Adrian Müller.

Patrick Schiegg und Adrian Müller (von links) zeigen sich mit dem Geschäftsgang zufrieden. Bild: Philipp Stutz

Gutes Jahresergebnis zeichnet sich ab

Die Bankorgane zeigen sich dennoch zufrieden mit dem Geschäftsgang. «Wir sind gut unterwegs», sagt Schiegg. Und die Regionalbank setze weiterhin alles daran, nahe beim Kunden zu sein. Es sei gelungen, das überdurchschnittliche Wachstum der Vorjahre fortzuführen und erneut neue Kunden zu begrüssen. «Wir steuern auf einen guten Jahresabschluss hin», ergänzt Müller.

Der Bankleiter verweist auch auf den am 1. Oktober 2020 eröffneten Neubau, das «Clientis-Zentrum – Gesundheit in Oberuzwil» mit verschiedenen Praxen. Der Bau habe wie geplant fertiggestellt werden können, und alle Räume seien vom ersten Tag an vermietet gewesen, betont Müller. Auch das Beratungszentrum der Bank im Uzwiler Mühlehof sei gefragt. Dessen Angebot reiche weit über Bankdienstleistungen hinaus.

Der Verwaltungsrat wird im Januar nächsten Jahres entscheiden, ob die Generalversammlung vom 26. März 2021 aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie physisch oder wiederum in schriftlicher Form – in Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre - durchgeführt wird.