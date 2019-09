Cinewil ist wieder offen: Betreiber sind optimistisch Nach einer Umbauzeit von sieben Monaten feiert das Cinewil an diesem Wochenende Neueröffnung.

Cinewil-Geschäftsführerin Felicitas Zehnder (rechts) begrüsst die geladenen Gäste. Bild: Christoph Heer

(che) Nach 20 Jahren ist das Foyer erneuert und der Kinokomplex um eine Café-Bar erweitert worden. Da wurde an der richtigen Stelle Hand angelegt. Nunmehr können sich Geschäftsführerin Felicitas Zehnder und ihre 54 Mitarbeitenden so richtig wohlfühlen; denn genau das werden von nun an auch die Besucher. Zehnder weiss um das Kinosterben, sie machte jedoch in ihrer Eröffnungsrede Mut. «Erfolgreich zu sein, ist auch in unserer Branche nach wie vor möglich. Wir versuchen alles, damit wir unsere Willkommenskultur ausleben und sich die Gäste wohlfühlen.»

Zehnder und ihr Vater haben vor vier Jahren mit der Planung dieses Umbaus begonnen, im März erfolgte der Baustart – zu welchem grösstenteils einheimische Firmen berücksichtigt worden sind – und nach lediglich sieben Monaten Bauzeit steht das «neue» Cinewil bereit.

2200 Kilo Mais zu Popcorn verarbeitet

Auch das Cinewil war und ist vom Besucherschwund betroffen. Mit dem Umbau hoffen die Betreiber auf eine positive Zukunft. Im vergangenen Jahr strömten 122000 Besucherinnen und Besucher in das Wiler Kino, an die 2200 Kilogramm Mais als Popcorn abgegeben wurden. Zahlen, welche erstaunen, aber noch ausbaufähig sind, wie an der Eröffnungsfeier erwähnt wurde. Die ersten Reaktionen auf den Umbau waren positiv und reichten von «wunderbar geräumig» über «urban und doch familiär» bis hin zu «gemütlich und einzigartig.»