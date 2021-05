Chocolarium Von der Ferienmesse in die Schokoladenfabrik: Caroline Derungs ist neue Leiterin von Maestrani's Chocolarium Die ehemalige Messeleiterin der Ferienmesse Grenzenlos in St.Gallen, Caroline Derungs, hat die Leitung der Erlebniswelt Chocolarium bei Maestrani Schweizer Schokoladen AG in Flawil übernommen. Die Niederhelfenschwilerin hat die neue Stelle per 1. Mai angetreten.

Caroline Derungs hat die Stelle gewechselt. Die Niederhelfenschwilerin mit Basler Wurzeln leitet seit dem 1. Mai die Erlebniswelt von Maestrani in Flawil. Bild: PD

(ahi) Drei Jahre lang hatte die 48-jährige Betriebsökonomin die St.Galler Ferienmesse Grenzenlos geleitet, um dann, im Februar 2020, innerhalb der Olma Messen die Stelle zu wechseln und als Co-Leiterin die hausinterne Agentur «Volt Events» aufzubauen. Die Geschäftsstelle, welche im Bereich der Kreation, Konzeption und Organisation von Veranstaltungen tätig ist, hat sie nun vollumfänglich Co-Leiter Daniel Oswald übergeben.

Seit dem 1. Mai ist Derungs nun in der Schokoladenfabrik des Glücks tätig. Wie das Reiseportal «Travelnews» schreibt, ist sie in der neuen Position «für die Weiterentwicklung des Chocolariums mit dem Erlebnis-Rundgang, dem Café sowie dem Shop zuständig.»

Maestrani's Chocolarium wurde im April 2017 eröffnet und ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern auf interaktiven In- und Outdoor-Rundgängen mit der Schokoladenseite Flawils in Kontakt zu treten, Einblick in die Produktion der Maestrani- und Munz-Spezialitäten zu nehmen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, aber auch zu naschen und sich kreativ zu vergnügen. Rund 150'000 Gäste finden jährlich in das süsse «Museum», das alles Mögliche ist, nur nicht verstaubt.