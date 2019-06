Degersheimer Pfadi - eine junggebliebene Hundertjährige Mit einem Jubiläumsfest beging die Degersheimer Pfadi Wolfensberg ihren 100. Geburtstag. Eingeladen waren alle aktiven Pfader und Pfaderinnen – es kamen umso mehr Ehemalige. Michael Hug

Ein Fotoalbum mit Bildern aus den 1970er-Jahren machte im Festzelt die Runde. (Bild: Michael Hug)

Gefeiert wurde dort, wo die Pfadi Wolfensberg Zuhause ist: am Wolfensberg im eigenen Pfadiheim. Doch das war natürlich viel zu klein für ein angemessenes Fest. Also richtete man gleich daneben einen Festplatz ein mit Zelt, Grill und Lagerfeuer. Das erste, was die Besuchenden sahen, war der Bierkühlwagen vor dem Zelt. Kurzer Schluss: Wo Bier ist, sind auch Männer (oder umgekehrt).

Dass die Pfadfinderbewegung eine Männerdomäne war, sieht man heute nicht mehr auf den ersten Blick. Doch bei einer 100-Jahr-Feier wird klar, dass einst nur Buben Zugang zur Pfadfinderbewegung hatten, und mehr oder weniger streng gehandhabt, nur solche, deren Eltern der evangelischen Religion angehörten. Je später der Tag, desto mehr Ehemalige fanden sich ein auf dem Festplatz am Wolfensberg, die meisten davon waren ältere Männer.

1919 gegründet – älteste Fotos aus den 70ern

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute zählt die Pfadi Wolfensberg 26 Kinder beider Geschlechter und aller Konfessionen. Zehn Leiterinnen und Leiter kümmern sich um die Aktivitäten der in die fünf Abteilungen Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Biber eingeteilten Kinder und Jugendlichen. 1919 wurde die Pfadi Wolfensberg gegründet, nur zwölf Jahre nachdem der pensionierte britische General Robert Baden-Powell das erste Pfadfinderlager für Buben auf der englischen Insel Brownsea Island organisiert hatte. Heute sind über 40 Mio. Jugendliche in fast allen Ländern der Erde (ausser Andorra und China) in Pfadfinderverbänden engagiert.

Über die eigenen früheren Zeiten weiss man in der Pfadi Wolfensberg nicht sehr viel. Entweder seien keine Aufzeichnungen oder Fotos gemacht worden, sagte Fest-OK-Chef Daniel Ehrbar, Pfadiname «Merlin», «oder sie sind verloren gegangen.» In der Tat stammen die ältesten noch erhaltenen Fotos von Pfadern aus den 70er-Jahren. Ein solches Fotoalbum machte denn auch die Runde im Festzelt am Samstagnachmittag. Die anwesenden älteren Männer – wie erwähnt, waren damals keine Mädchen dabei – beugten sich über die Bilder, erinnerten sich und gar mache damals geleistete Heldentat oder etwelcher Unfug kam wieder ans Tageslicht. Gar mancher wurde auch ob seines damaligen Pfadinamens hochgenommen und es wurde viel gelacht dabei.

Chilli con Carne vom Feuer

Doch das Fest war ja nicht nur zu Ehren der älteren Pfader ausgerichtet, sondern auch für die jüngeren. Schon am Nachmittag gab es Spiele und Wettbewerbe, es wurden gemeinsam Lieder gesungen und am Abend konnte man den Klängen des Duos «Elia Ricca» horchen, wobei es dazu aufgrund des ansprechenden Lautstärkepegels nicht allzu viele Anstrengungen brauchte. Es gab für alle ein köstliches Chili con Carne vom Feuer und welches ohne Carne, wobei dieses nicht sehr begehrt zu sein schien. Es gab Dias von Anlässen und Lagern der letzten Jahre zu sehen und natürlich viel zu erzählen, in Erinnerungen zu schwelgen und darüber zu werweissen, ob diese Nacht nun so kurz sei, weil man so lange «hocken» blieb oder weil es die zweitkürzeste Nacht des Jahres war.