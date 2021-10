Chilbi Fast wie gewohnt: Ganz Oberuzwil auf den Beinen Trotz gewisser Einschränkungen herrschte an der Oberuzwiler Chilbi Lebens- und Festfreude. Rund 50 Verkaufs- und Verpflegungsstände warteten mit einem vielfältigen Angebot auf.

Das sonnige Herbstwetter lockte viele Besucherinnen und Besucher an. Bild: Josef Bischof

Am Termin wurde auch nach dem coronabedingten Unterbruch im letzten Jahr festgehalten. Die Oberuzwiler Chilbi fand wie gewohnt eine Woche nach dem Olma-Schluss statt. Und der Anlass hat neben dem Bedürfnis der Menschen, sich wieder zu treffen und miteinander zu feiern, auch vom sonnigen Herbstwetter profitiert. Wie es schien, traf sich ganz Oberuzwil am Samstag und am Sonntag in den Marktgassen.

Ort des Geschehens war traditionell das Zentrum zwischen dem Feuerwehrdepot und der alten Gerbi. Rund 50 Verkaufs- und Verpflegungsstände warteten mit einem vielfältigen Angebot auf. Mit dabei waren auch karitativ aktive Gruppen. Der Lunapark auf dem Platz vor dem Feuerwehrdepot lockte vor allem kleine und grosse Kinder an.

Einige Vereine haben wegen der geltenden Regeln auf den Betrieb ihrer Beizen verzichtet. Sie waren aber mit einem Stand und Angeboten über die Gasse vertreten. Der Tauchclub SubTeam 76 bot Chili con Carne an, bei den Häfi Gourmets gab es Kaiserschmarren, bei den Gräpälä-Schränzern Pommes frites, bei den Pfadfindern Hotdogs und bei der Jungschi Crêpes. Die Frauen luden zum Kaffeetassen-Curling ein, die Ludothek zum Spielen.

Zertifikatspflicht nur in der Marktbeiz

Mit einer Marktbeiz war einzig das Freiwillige Rettungskorps vertreten, welches im Feuerwehrdepot die Raclettestube führte. Hier hatte man nur mit Zertifikat Zutritt. Gleiches galt für die Restaurants im Umfeld der Chilbi.

Das üblicherweise in der Wiesentalstrasse platzierte Zelt fehlte diesmal. Damit war das Angebot an Vereinsdarbietungen eingeschränkt. Die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil aber liess es sich nicht nehmen, am Sonntagnachmittag mit einem Ständchen aufzuwarten.