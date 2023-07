Woolfstock-Festival Ein bisschen Woodstock-Feeling auf einer Waldlichtung in Degersheim Das sechste Woolfstock-Festival in Degersheim war geprägt von Pfützen und Schlamm. Das trotzdem gut gelaunte Publikum feierte mit Regenjacke.

Bühne und Discokugel auf einer Waldlichtung: das Woolfstock-Festival in Degersheim. Bild: Christoph Heer

«Wenn du auf der Suche nach einem grossen Hippie-Festival oder einem Open Air mit vielen Menschen und Gedränge bist, dann bist du bei uns genau am falschen Ort.» So wurde das sechste Woolfstock-Festival auf einer Waldlichtung oberhalb von Degersheim angekündigt.

Nun denn. Gedränge gab es wirklich nicht. Und doch liessen sich am Samstag immerhin mehrere Hundert Besucher diese an das berühmte Woodstock-Festival angelehnte Sause nicht entgehen. Regenpfützen und Schlammgruben gehörten auf der Waldlichtung dazu. Das hielt die Gäste aber nicht davon ab, in Gummistiefeln zu tanzen und zu hüpfen.

Impressionen vom Woolfstock-Festival. Bilder: Christoph Heer

Unterstände gegen den Regen

Das vierköpfige OK mit Tobias Hoch, Marino Sutter, Dario Vanzo und Patrick Rütter konnte auch in diesem Jahr auf die Unterstützung von rund 60 helfenden Personen zählen. «Es sind gar einige frühzeitig aus Stans angereist, nur um beim Aufbau zu helfen», sagte Tobias Hoch.

Angesprochen auf das nasse Wetter, sagte er mit einem Lachen, dass man das als St.Galler doch gewohnt sei. «Wir waren schon vorbereitet auf den Regen. Einige Unterstände gaben doch die Möglichkeit, im Trockenen zu bleiben.» Innerschweizer, Deutsche, viele Einheimische und weitere Besucherinnen und Besucher genossen das Ambiente in der Waldlichtung und natürlich die musikalische Umrahmung von unter anderem Fooks Nihil (Deutschland), Pablo Infernal (Schweiz) oder Love’n’Joy (Ukraine). Sollte das Schlussfazit für das OK positiv genug sein, stünde einer siebten Durchführung im kommenden Jahr nichts im Weg.