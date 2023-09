CHALLENGE LEAGUE Zu viel zugelassen und zu wenig kaltschnäuzig: Der FC Wil ist für einmal nur Mittelmass Im siebten Pflichtspiel der Saison kassieren die Wiler die erste Niederlage. Beim 1:3 in Thun kommen die Äbtestädter nicht an die starken Auftritte der vorangehenden Spiele heran.

Die Wiler Abwehr um Philipp Altmann sah bei den Gegentoren nicht gut aus. Bild: Alexander Wagner

Auch die Wiler Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das machte die Partie in der Stockhorn Arena beim FC Thun deutlich. Die Ostschweizer spielten vor über 4000 Zuschauern zwar nicht schlecht, aber eben auch nicht so gut wie in den meisten Partien zu Saisonbeginn.

Da gab es Phasen, in denen die Ostschweizer «Blackouts» zu beklagen hatten, um es in den Worten von Stürmer Aaron Appiah zu formulieren, der zum ersten Mal in der Startformation stand. Zu diesen Blackouts zählten die Gegentore, welche die Wiler viel zu einfach zuliessen. Mitte der ersten Halbzeit genügte ein langer Diagonalball Nicola Sutters, um Roland Ndongo das Führungstor zu ermöglichen. Der zweite Gegentreffer fiel aus sehr spitzem Winkel. Und beim 3:1 liefen die Thuner nach einem Gäste-Corner in einer Zwei-gegen-Eins-Situation fast über das ganze Feld. Die Wiler kassierten somit in einem Spiel gleich viele Gegentreffer wie in den sechs Pflichtspielen zuvor.

Maiers Sonntagsschuss am Samstag war zu wenig

Der FC Wil liess es dieses Mal aber auch an Effizienz mangeln. Chancen waren durchaus da. Aber es blieb beim Treffer des eingewechselten Nico Maiers, Berner in Wiler Diensten. Dieses Tor hatte es allerdings in sich. Nach einer von Thun vermeintlich geklärten Situation kam die Kugel ausserhalb des Strafraums zu Maier, der sie direkt aus der Luft nahm und mit vollem Risiko in die linke Ecke drosch.

Dieser zwischenzeitliche Anschlusstreffer sollte zu wenig sein. Denn der Wiler Auftritt war für einmal nur Mittelmass. Die Thuner mussten nicht über sich hinauswachsen, um zu gewinnen und in der Tabelle zu Wil aufzuschliessen. Beide grüssen nun von Platz zwei.

Josias Lukembila hat den FC Wil Richtung Paris verlassen. Bild: zvg

Weitere Abgänge sind möglich

Für den FC Wil war es das erste Spiel nach dem Abgang von Josias Lukembila, der sich dem Paris FC aus der zweithöchsten Liga Frankreichs angeschlossen hat. Am vergangenen Mittwoch hatte der Flügelspieler letztmals mit der Wiler Mannschaft trainiert. Da ein Abgang aber schon zuvor absehbar war und es mehrere Interessenten für den Flügelspieler gegeben hat, wurden die Wiler nicht auf dem falschen Fuss erwischt. Für Ersatz hatten sie mit Jordan Gele und Appiah schon zuvor gesorgt.

Bleibt noch die Frage, ob weitere Spieler abhandenkommen. Das nationale Transferfenster hat noch bis am Donnerstag geöffnet. Last-Minute-Transfers sind in der jüngeren Wiler Vergangenheit zum Standard geworden.

Thun – Wil 3:1 (1:0)

Stockhorn Arena – 4014 Zuschauer – Sr. Dudic.

Tore: 22. Ndongo 1:0. 63. Sessolo 2:0. 72. Maier 2:1. 76. Dos Santos 3:1.

Thun: Matic; Dähler, Sutter (32. Dushica), Bürki, Djacko; Janjicic (79. Asani), Matoshi (56. Sessolo), Dos Santos, Roth; Kone (56. Castroman), Ndongo (79. Wyssen).

Wil: Ammeter; Martic, Montolio, Altmann, Dantas Fernandes; Staubli (73. Ndau), Muntwiler, Cueni (65. Maier); Bahloul (90. Geiger), Muci (65. Gele), Appiah (73. Saho).

Bemerkungen: Thun ohne Bertone, Tebily, Sacko, Toggenburger und Bamert (alle verletzt). Wil ohne Dickenmann (Zivildienst). – Verwarnungen: 18. Muci (Schwalbe), 48. Lustrinelli (Reklamieren).