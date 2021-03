CHALLENGE LEAGUE «Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken»: Der FC Wil reist mit Optimismus zum Spiel nach Aarau Am Samstag um 18.15 Uhr trifft der FC Wil auswärts auf den FC Aarau, der wettbewerbsübergreifend keines der letzten vier Heimspiele verloren hat. Wil-Trainer Alex Frei sagt, weshalb er sein Team trotz starker Form nicht als Favoriten sieht.

Wils Verteidiger Marcin Dickenmann (rechts) lässt im Zweikampf mit Aarau-Spieler Randy Schneider (Aarau) nicht locker. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Wil, 23. Januar 2021)

Die Ausgangslage scheint auf den ersten Blick klar zu sein: Hier der formstarke FC Wil, der mit 18 Punkten aus neun Partien als bestes Team des Jahres 2021 in die 25. Runde der Challenge League steigt. Dort der alle Jahre ambitionierte FC Aarau, der auch diese Saison hinter den hohen Erwartungen zurückbleibt und im neuen Jahr nur halb so viele Punkte wie die Ostschweizer gesammelt hat. Wil-Trainer Alex Frei sagt:

«Ich bin überrascht, dass die Aarauer Mühe haben und nicht ganz vorne in der Tabelle mitspielen. Denn mit ihrer Offensivstärke und der Erfahrung hätten sie absolut das Zeug dazu.»

Auch die Direktbegegnungen sprechen eindeutig für die Wiler. Das erste Saisonspiel, im Cup, ging zwar nach Penaltyschiessen in Aarau verloren. Doch in der Meisterschaft setzten sich die Wiler zweimal mit 3:1 durch.

Ein Lauf, der Selbstvertrauen gibt

Ist Wil demnach gar favorisiert im Aarauer Brügglifeld? Frei, bekannt für deutliche Aussagen, wiegelt ab: «Es wäre vermessen, so etwas zu sagen.» In der jetzigen Konstellation steige der FC Wil nicht oft als Favorit in eine Meisterschaftspartie.

Für den 41-Jährigen ist das kein Understatement, sondern eine realistische Einschätzung. Er meint damit einerseits, dass die Mannschaft jung ist und einen Lern- und Reifeprozess durchgemacht hat. Andererseits habe ein Gegner wie Aarau deutlich andere Möglichkeiten in Sachen Budget, was sich über kurz oder lang auf dem Rasen auswirke.

Und dennoch: Wils Höhenflug im neuen Jahr mit nur einer Niederlage in neun Partien dürfte kein Nachteil für die Partie in Aarau sein. «Ein solcher Lauf gibt natürlich Selbstvertrauen», sagt Frei: «Es gibt für uns keinen Grund, uns zu verstecken und nicht an ein positives Ergebnis zu glauben.»

Trotz Niederlage gegen Chiasso: Aarau befindet sich im Aufwärtstrend

Der FC Aarau ist nach einem schwierigen Start ins neue Jahr immer besser in Fahrt gekommen. In den vergangenen fünf Spielen holte das Team von Trainer Stephan Keller acht seiner neun Punkte im 2021. Vor einer Woche setzte es zwar ausgerechnet gegen den Tabellenletzten Chiasso wieder einmal eine Niederlage ab, doch es überwiegt der positive Trend.

Wettbwerbsübergreifend ist Aarau in Heimspielen seit vier Partien unbesiegt, wobei drei Mal jeweils vier Treffer erzielt wurden. Die Wiler Defensive, ein zentraler Baustein ihrer starken Form, dürfte also einiges zu tun bekommen. Für Frei ist jedenfalls klar: «Wir müssen über uns hinauswachsen, um zu punkten.» Wils Cheftrainer kann dabei wieder auf Mittelfeldspieler Valon Fazliu zählen, der nach seiner Sperre ins Aufgebot zurückkehrt.