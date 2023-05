CHALLENGE LEAGUE Der FC Wil hat die Super-League-Lizenz im Sack – und kassiert sieben Spielsperren nach Schlusspfiff Von der Swiss Football League gibt es grünes Licht für Super-League-Spiele im Bergholz. Dafür müssen die Wiler beim Knüller am Freitag in Aarau fast gänzlich auf ihre Routiniers verzichten. Sie sahen am vergangenen Freitag Rot. Nun ist das Strafmass bekannt – und der Ärger gross.

Nicht nur wie hier im Cup gegen Sion: Das Bergholz ist tauglich für wiederkehrende Spiele gegen Mannschaften aus der höchsten Liga. Bild: Michel Canonica

Im Bergholz darf Super League gespielt werden. Das gab die Swiss Football League am Montag im Rahmen der Lizenzvergaben für die kommende Saison bekannt. Die Spielberechtigung für die höchste Liga wurde erstinstanzlich erteilt. «Es freut uns, dass unsere Anstrengungen der vergangenen beiden Jahre Früchte tragen. Noch vor einem Jahr war es undenkbar, dass wir in unserem Stadion Super League spielen können. Nach Gesprächen mit der Stadt Wil, anderen Klubs und der Liga sind wir nun am Ziel», sagt FC-Wil-Mediensprecher David Hugi.

Die Lizenz wurde mit den Auflagen erteilt, dass die Sektorentrennung verbessert werden muss, die Anzahl Medienplätze zu verdoppeln ist und ein System für den Video-Schiedsrichter errichtet werden muss. Zudem wäre das Feld um drei Meter zu verkleinern, damit es hinter den Toren mehr Platz für TV-Kameras hat.

Yverdon im Walliser Exil

Was nun auch feststeht: Es wird in dieser Saison eine Barrage geben zwischen dem Challenge-League-Dritten und dem Super-League-Letzten. Sie wäre entfallen, wenn einer der sportlich aufsteigenden Klubs der zweithöchsten Spielklasse keine Lizenz erhalten hätte.

Doch dem ist nicht so. In den vergangenen Tagen war gemunkelt worden, Leader Yverdon könnte die Spielbewilligung aus infrastrukturellen Gründen verweigert werden. Doch Yverdon bekommt Exil im Tourbillon-Stadion des FC Sion und würde seine Heimspiele im Wallis austragen. Auch die Waadtländer haben die Super-League-Lizenz erstinstanzlich erhalten.

Unklar bleibt, ob der SC Brühl in die Challenge League aufsteigen darf. Sportlich ist der Stadt-Sankt-Galler Klub auf ansprechendem Weg. Die Lizenz wurde ihm nun aber verweigert. Der Grund: Brühl hat gar keine Unterlagen eingereicht. Auch hier ist das Stadion nicht tauglich für die Anforderungen des Profifussballs – etwa in Bezug auf Sicherheitsaspekte. Brühl kündigt an, Rekurs gegen den Entscheid einzulegen und die Unterlagen nachzureichen.

4 Spielsperren für Genis Montolio. Bild: Ralph Ribi

Die Routiniers fehlen in Aarau

Zurück zum FC Wil: Dort ist trotz positivem Lizenzentscheid dieser Tage viel Ärger zu spüren. Denn am vergangenen Freitag sahen bei der späten 1:2-Heimniederlage gegen Stade Lausanne-Ouchy drei Spieler Rot.

3 Spielsperren für Silvio. Bild: Arthur Gamsa

Captain Philipp Muntwiler wurde bald nach der Pause mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche geschickt und wird ein Spiel fehlen. Nach der Partie, welche in der Nachspielzeit eine Wende zugunsten der Waadtländer brachte, kam es auf dem Feld zu einer Rudelbildung. Nun steht das Strafmass fest: Silvio bekommt wegen Beleidigung drei Spielsperren aufgebrummt, Genis Montolio wegen einer Tätlichkeit gar deren vier. Er leistete sich einen Fusstritt gegen einen Gegenspieler. Somit müssen die Wiler beim Knüller am Freitag in Aarau auf drei der wichtigsten Spieler verzichten.

1 Spielsperre für Philipp Muntwiler. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

«Jede Woche dieselben Diskussionen»

Disziplinlosigkeiten oder Schiedsrichterfrust? «Ich bin nicht der Jammer-Typ. Wir sind selbst schuld. Sportlich dürfen wir das Spiel gegen Ouchy so nicht verlieren. Mit fortlaufender Partie ist dem Schiedsrichter mit vier roten und zehn gelben Karten ein zuvor harmloses Spiel komplett entglitten», sagt David Hugi. Aus seiner Sicht ist das Vergehen von Montolio belegt, unnötig und dumm. Die anderen beiden Platzverweise seien nach Konsultation der TV-Bilder nicht gerechtfertigt. Wahrscheinlich werde man rekurrieren. Mindestens eine Spielsperre wird aber auf jeden Fall bleiben.

Hugi weiter: «Es geht nicht um den FC Wil, sondern um den Schweizer Fussball. Wir führen jede Woche dieselben Diskussionen. Schiedsrichter, die als Selbstdarsteller agieren, machen den Fussball kaputt und werden vom Schiedsrichter-Boss Daniel Wermelinger noch gedeckt. Kritik seitens des Klubs wird im Keim erstickt.»