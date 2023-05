CHALLENGE LEAGUE Der echte Pokal kommt ins Bergholz – und der FC Wil müsste die Yverdon-Meisterparty orchestrieren Am Samstag ab 18 Uhr entscheidet sich, ob die Wiler die Barrage zur Super League erreichen. Ein Punkt kann genügen, ein Sieg zu wenig sein. Das sind die letzten News vor der Partie gegen Yverdon.

Schon vor drei Jahren war der FC Wil dabei, als der letzte Gegner danach den Pokal bekam. Dieses Jahr wieder? Bild: Pascal Müller, Freshfocus

Wie gross sind die Wiler Chancen, dass es mit der Barrage noch klappt?

Es wird schwierig, den einen Punkt Rückstand auf Stade Lausanne-Ouchy noch wettzumachen. Zwei Faktoren müssen zusammenpassen. Die Ostschweizer brauchen Zählbares und die Waadtländer dürfen nicht siegen. «Gegen Yverdon haben wir in dieser Saison immer ein gutes Spiel gemacht. Und Ouchys Gegner Bellinzona hat sich als Riesentöter erwiesen und heuer schon Yverdon, Lausanne und Wil besiegt. Die Tessiner können also gegen alle gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl», sagt FC-Wil-Mediensprecher David Hugi.

Wie viele Zuschauer werden im Bergholz erwartet?

Beim FC Wil hofft man, dass der Saisonrekord von vergangenem Samstag geknackt wird. 2817 Fans waren damals gegen Vaduz dabei. Allerdings hatte der FC Wil vor Wochenfrist viele Kinder eingeladen. Die Haupttribüne mit ihren 700 Sitzplätzen ist für das letzte Spiel der regulären Saison nahezu ausverkauft.

Gibt es für die Wiler Spieler eine spezielle Vorbereitung auf diese Partie?

Nein. Alles wird sein wie immer.

Wo steht der Pokal?

Sowohl Yverdon als auch Lausanne können noch Challenge-League-Meister werden. Yverdon spielt in Wil, Lausanne in Aarau. Der Pokal kommt nach Wil. Liga-CEO Claudius Schäfer wird auch im Bergholz sein, um nach der Partie die Trophäe – es ist ein Wanderpokal – an Yverdon zu übergeben, so es denn für die Waadtländer klappt. Bizarr ist, dass ausgerechnet der FC Wil, der selber aufsteigen will, die Meisterparty organisieren müsste. «Wir gratulieren Yverdon. Die Waadtländer haben eine hervorragende Saison gespielt und den Aufstieg verdient. Es ist aber nicht unsere Wunschvorstellung, die Meisterparty auszurichten», sagt Hugi. Und wenn es doch Lausanne schafft? Dann muss der FC Aarau die Aufstiegsparty durchführen. Im Brügglifeld steht am Samstag ein Pokal, der dem Original ähnlich sieht.

Werden vor der Partie Wiler Spieler verabschiedet?

Nein. Und das aus gutem Grund. David Hugi sagt: «Es steht noch bei keinem einzigen Spieler fest, ob es wirklich sein letztes Spiel für den FC Wil sein wird.»

Wie wird über die letzte Challenge-League-Runde berichtet?

Der TV-Sender Blue Zoom überträgt die Partie Aarau gegen Lausanne live – mit Studio und Kommentar. Das Spiel Wil gegen Yverdon ist ebenfalls im Free-TV bei Blue zu sehen, allerdings ohne Kommentar. Das Schweizer Fernsehen fasst die Entscheidungen in der Sendung «Challenge League Highlights» am Samstagabend ab 22.55 Uhr auf SRF 2 zusammen. Wir berichten mit einem ausgedehnten Liveticker aus dem Bergholz. Bereits ab 17.15 Uhr stimmen wir Sie auf diese Partie ein.