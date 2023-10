«Cargo Sous Terrain» Güter-U-Bahn-Halt in Wil West: Der Stadtrat ist nun doch offen für Gespräche 2021 erteilte der Wiler Stadtrat der Idee von «Cargo Sous Terrain» eine Absage, in Wil West dereinst einen Zugang zum geplanten unterirdischen Gütertransportsystem zu schaffen. Heute klingt es positiver.

Die Vision von «Cargo Sous Terrain» ist es, alle paar Kilometer an der Oberfläche sogenannte Hubs aufzubauen, über welche die Waren zur unterirdischen selbstfahrenden Bahn gelangen. Visualisierung: zvg

Vor zwei Jahren wollte der Wiler Stadtrat nichts wissen von der Idee, in Wil West dereinst ein Logistikzentrum von «Cargo Sous Terrain» (CST) aufzubauen. Ein Hub des geplanten Schweizer Tunnelsystems für selbstfahrende Güterwaggons passe nicht in die Pläne, Wil West zu einem «hochwertigen Arbeitsplatzgebiet mit hoher Arbeitsplatzdichte und Wertschöpfung» zu entwickeln, schrieb der Stadtrat in einer damaligen Vorstossantwort.

Nun öffnen sich die Türen zum Wiler Rathaus wieder einen Spalt. Auf Anfrage dieser Zeitung hält die Exekutive fest: «Der Stadtrat ist offen für Gespräche mit den Verantwortlichen von ‹Cargo Sous Terrain›. Er wird das Thema zu gegebener Zeit gründlich prüfen.» Genau das wünschen sich die Köpfe hinter CST. So betonte Aktionär Andreas Binkert vergangene Woche: «Jetzt wäre der Moment für Gespräche mit dem Wiler Stadtrat. Er sollte sich unser Projekt nochmals vertieft anschauen.»

Stadtrat will zuerst Wil West vorantreiben

Im Gegensatz zu vor zwei Jahren liegt mittlerweile auch ein von den Kantonen St.Gallen und Thurgau in Auftrag gegebener Machbarkeitsbericht zur Streckennetzerweiterung von CST in die Ostschweiz vor. Demnach hätte die Netzerweiterung nach Wil «das Potenzial einer wirtschaftlichen Investition».

So sollen die Logistik-Hubs an der Oberfläche funktionieren. Visualisierung: zvg

Darauf verweist nun auch der Stadtrat und fügt an: «Die beiden Kantone streben einen möglichst raschen Anschluss an das zukunftsweisende System an.» Die Studie und auch CST selbst nennen dabei explizit Wil West als Standort. Diesbezüglich kommt zwar keine klare Absage mehr vom Stadtrat, doch «Cargo Sous Terrain» muss noch hinten anstehen: «Priorität haben für uns derzeit andere Projekte, unter anderem die Umsetzung von Wil West.»

Das erstaunt freilich nicht, ist das erste Teilstück von CST doch erst für 2031 von Härkingen nach Zürich geplant. Eine Erweiterung des Streckennetzes unter anderem in die Ostschweiz ist bis 2045 vorgesehen.