Cargo sous Terrain Futuristisches Projekt: Bekommt Wil West einen unterirdischen Güterbahnhof? Zwei neue Haltestellen für den Personenverkehr sind im Westen der Stadt Wil geplant. Geht es nach Benjamin Büsser, kommt ein Hub für den unterirdischen Güterverkehr dazu. Der Wiler SVP-Stadtparlamentarier hat einen politischen Vorstoss lanciert.

Das sind die Pläne für den Westen der Stadt Wil. Ein ein Hub für Gütertransporte unter der Erde realisiert wird, ist noch offen. Visualisierung: PD

Cargo sous Terrain, kurz CST, ist ein innovatives Projekt, mit welchem unterirdisch Güter quer durchs Land transportiert werden. Die teilweise überlasteten Strassen würden damit entlastet und der oberirdische Verkehr hauptsächlich mit umweltschonenden Fahrzeugen durchgeführt. Bei CST sind unterirdische Röhren für Gütertransporte vorgesehen. Selbstfahrende und elektrisch angetriebene Fahrzeuge sollen Güter mit Lifts und Rampen an den Anschlussstellen, die auch Hubs genannt werden, automatisch auf- und abladen können.

Mit einer Länge von 70 Kilometern ist die erste Teilstrecke des Netzwerks zwischen Härkingen‒Niederbipp und Zürich geplant. In einem weiteren Schritt soll die gesamte Strecke zwischen St.Gallen und Genf erschlossen werden ‒ mit Ablegern nach Basel, Luzern und Thun. Dieses Gesamtnetz entspricht einer Länge von rund 500 Kilometern. Die Realisation soll bis 2045 erfolgen. CST ist nicht nur ein Projekt, sondern auch eine Aktiengesellschaft. Zahlreiche Schweizer Grossfirmen wie die Post und die SBB, sind daran beteiligt.

Ständerat hat schon Ja gesagt

Der Ständerat hat am 1. Juni seinen Entscheid über das Bundesgesetz für den unterirdischen Gütertransport getroffen und ihn einstimmig angenommen. Die gesetzlichen Weichen für das CST-Projekt sind somit gestellt und die bereits begonnene Planung und Baubewilligung kann fortgeführt werden. Nun hat sich der Nationalrat damit zu befassen. Das geht aus einer Medienmitteilung der Cargo sous Terrain AG hervor.

Dieses futuristische, nationale Projekt wird nun auch in Wil zum Thema. Denn SVP-Stadtparlamentarier Benjamin Büsser findet die Idee prüfenswert, dass im Gebiet Wil West, wo in den kommenden Jahren bis zu 3000 Arbeitsplätze zwischen Wil, Münchwilen und Sirnach angesiedelt werden sollen, ein CST-Hub eingerichtet werden soll. Also ein unterirdischer Güterbahnhof.

Der Wiler SVP-Stadtparlamentarier Benjamin Büsser Bild: PD

Nur noch halb so viel Lärm

Für Benjamin Büsser ist klar: «Wenn die Güter in einem unterirdischen Tunnelsystem transportiert werden können, profitiert nicht nur der oberirdische Verkehr, auch aus ökologischen Gründen macht dieses unterirdische Netz Sinn.» Schätzungen zufolge könnten die Städte den Lieferverkehr damit bis zu 30 Prozent reduzieren und die Lärmemissionen würden um bis zu 50 Prozent verringert. Büser sagt:

«Weil das CST-Projekt in Planung ist und sich Wil West im Rahmen der Arealentwicklung befindet, ist der Zeitpunkt günstig, um die Einrichtung eines CST- Hubs zu überprüfen. Damit könnte die Region Wil, das Toggenburg und der Kanton Thurgau in Zukunft bedient werden.»

Der Politiker hat nun eine Interpellation eingereicht und will vom Wiler Stadtrat wissen, ob dieser bereit ist, einen CST-Hub zu prüfen und das Gespräch mit der CST AG zu suchen. Die Antwort der Exekutive ist noch ausstehend.