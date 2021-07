Camping Die Camper können kommen: Wil wagt Testbetrieb eines Stellplatzes für Wohnmobile Ab Samstag stehen beim Silo in Wil fünf Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Eine Testphase von drei Monaten soll der Stadt Erkenntnisse bringen. Verläuft sie gut, könnten ab nächstem Sommer bis zu 20 fixe Plätze erstellt werden.

Ferien mit dem Wohnmobil sind im Trend – und bald auch in Wil möglich. Bild: Fotolia

Nun also doch: Die Stadt Wil möchte Touristen, die mit ihren Wohnmobilen unterwegs sind, die Möglichkeit bieten, in Wil Halt zu machen. Dies vor dem Hintergrund eines gestiegenen Bedürfnisses nach Stellplätzen. Nicht erst seit Corona erfreuen sich Ferien im eigenen fahrbaren Zuhause zunehmender Beliebtheit. Ab Samstag bietet die Stadt deshalb fünf Stellplätze auf dem Parkplatz der Silo AG an – vorerst als Testbetrieb.

Die Stadt Wil stelle dazu einfache provisorische Anschlüsse für Strom und Wasser zur Verfügung, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Unterhalt der Stellplätze während der Pilotphase werde indes seitens der Silo AG gewährleistet. Die Touristinnen und Touristen könnten den Platz selbstständig beziehen und bezahlen. Die Informationen dazu werden vor Ort angeschlagen.

Vor einem Jahr tönte es noch anders

Auf dem Areal der Silo AG sollen fünf Wohnmobilstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Bild: PD

Der Entscheid des Stadtrats kommt etwas überraschend. Bereits im vergangenen Sommer erkundigte sich FDP-Stadtparlamentarier Adrian Bachmann nach der Möglichkeit, in Wil Stellplätze für Wohnmobile zu schaffen. Doch der Stadtrat winkte ab. Zwar seien verschiedene Flächen geprüft worden, jedoch keine geeignete gefunden worden, hiess es damals. Stellplätze müssten zudem nicht zwingend in der Stadt liegen, sondern könnten ihren Zweck für die Stadt auch ausserhalb der Gemeindegrenzen erfüllen.

Der Ideen an und für sich war der Stadtrat indes bereits vor einem Jahr nicht abgeneigt. Sofern sich private Grundeigentümer bereit erklärten, das dafür notwendige Land für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, sei der Stadtrat bereit, diese Standorte vertieft zu prüfen, hiess es damals. Mit der Silo AG hat sich nun ein solcher Grundeigentümer gefunden.

Vorstoss führt zum Erfolg

Auf dem Parkplatz beim Silo ist die Stadt Wil fündig geworden. Bild: gia

Die Stadt Wil sei schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem potenziellen Stellplatz gewesen, sagt Projektleiter Stefan Sieber. Die Silo AG habe sich dann bei der Stadt gemeldet. Dies als Reaktion auf die Debatte im Stadtparlament rund um den Vorstoss von Adrian Bachmann.

Erste Abklärungen hätten dann gezeigt, dass die Grundvoraussetzungen für den Betrieb eines Probebetriebs erfüllt seien, sagt Sieber. Für die dreimonatige Pilotphase habe die Stadt einen Mietvertrag mit der Silo AG abgeschlossen. Dabei handelt es sich jedoch eher um einen symbolischen Beitrag, der nur knapp im vierstelligen Bereich liegt.

Ausweitung auf bis zu 20 Plätze möglich

Die Testphase soll der Stadt nun Erkenntnisse liefern, ob die Stellplätze in Wil definitiv eingeführt werden sollen. Für die mögliche Weiterführung ab 2022 könnten sogar 20 Plätze zur Verfügung gestellt werden. Dann wäre allerdings ein ordentliches Auflageverfahren nötig.

Im Probebetrieb gehe es vor allem darum, festzustellen, ob für die Stellplätze überhaupt ein Bedürfnis bestehe, erklärt Sieber. Daneben soll sich auch zeigen, ob die Nutzung des Areals zu irgendwelchen Problemen führe. Ein Entscheid über die Weiterführung des Projekts werde voraussichtlich im Herbst getroffen.