Busswil: Autofahrer überholt gefährlich und verunfallt – Polizei sucht Zeugen Ein 65-Jähriger bezahlte ein gefährliches Überholmanöver mit einer Kollision mit einer Verkehrsinsel.

In Busswil kam es nach einem Überholmanöver zu einem Unfall. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Kurz vor 22 Uhr am Montagabend war ein 28-jähriger Autolenker auf der Hauptstrasse in Richtung Littenheid unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau setzte unmittelbar nach der Verzweigung Hubstrasse ein 65-jähriger Autofahrer zu einem Überholmanöver an.

Um eine Frontalkollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu verhindern, musste der 28-Jährige kurz vor der Verzweigung Kreuzstrasse eine Vollbremsung einleiten, damit der 65-Jährige wieder zurück auf die Normalspur einbiegen konnte. In der Folge kollidierte der 65-Jährige mit seinem weissen Peugeot mit einer Verkehrsinsel auf der Kreuzstrasse.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.