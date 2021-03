Buskonzept Kanton hat bei Vergabe der Buslinie von Wil ins Industriegebiet Stelz Fehler gemacht und muss von vorne beginnen Das Industriegebiet Stelz auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchberg hätte mit dem neuen Fahrplan mit einer neuen Buslinie an den Bahnhof Wil angebunden werden sollen. Das wird noch dauern.

Wil Mobil wird von der BUS Ostschweiz AG betrieben, welche auch den Auftrag für den Betrieb der neuen Buslinie erhalten hatte. Bild: Gianni Amstutz

Das Buskonzept Wil 2021 sah die Einführung einer neuen Linie Wil–Rickenbach–Kirchberg, Stelz über die Toggenburgerstrasse vor. Doch diese Pläne verzögerten sich wegen einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Jetzt dürfte es noch länger dauern: Das Verwaltungsgericht gibt den Beschwerdeführern recht.

Es geht um die in der Karte grün eingezeichnete Linie 731, die ursprünglich im Dezember hätte eingeführt werden sollen:

Der Kanton St.Gallen kann den Betrieb der Linie selbständig vergeben und hat 2019 die PostAuto AG, die Regiobus AG mit Sitz in Gossau und die BUS Ostschweiz AG mit Sitz in Altstätten eingeladen, eine Offerte einzureichen. Anschliessend vergab der Kanton den Auftrag an die BUS Ostschweiz AG, die deutlich günstiger offerierte als die Konkurrenz. Gegen diesen Entscheid reichten die beiden anderen Unternehmen Beschwerde ein.

Das Problem: Der Kanton verlangte, die «Vollkosten» zu offerieren. Dieser Begriff wurde aber nicht näher umschrieben, die Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs sowie das Personenbeförderungsgesetz kennen ihn nicht. In seinem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid schreibt das Verwaltungsgericht:

«Das Ausmass der Kostendifferenzen in den Angeboten lassen daran zweifeln, dass die Anbieterinnen bei ihrer Kalkulation den Begriff der Vollkostenrechnung gleich verstanden haben.»

Ein Vergleich der Angebote hinsichtlich der kalkulierten Kosten sei erst möglich, wenn sämtliche Anbieterinnen einen den bundesrechtlichen Anforderungen entsprechenden Begriff der Vollkosten anwenden würden. Die Vergabe wird aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Abklärung der Kalkulationsgrundlagen und zur neuen Entscheidung an den Kanton zurückgewiesen.

Temporäre Haltestelle kann auch später realisiert werden

Erst kürzlich teilte die Gemeinde Kirchberg mit, dass ab nächstem Dezember für die neue Buslinie eine neue temporäre Haltestelle auf der Stelzstrasse auf der Höhe des Fitnesscenters Fitpoint geschaffen wird. Das Projekt liegt zurzeit öffentlich auf. Es ist nur eine temporäre Haltestelle vorgesehen, weil nach dem Bau der Verlegung Stelzstrasse, die für die Erweiterung der IGP Pulvertechnik AG notwendig ist, die dauerhafte Haltestelle dort angesiedelt wird.

Für den vorübergehenden Standort sind keine baulichen Massnahmen nötig. Auf der Fahrbahn wird einzig ein Haltebalken markiert und unmittelbar nördlich des Gehweges eine Fahrplantafel aufgestellt. «Wenn die Buslinie nun später kommt, ist das für uns kein Problem. Dann stellen wir die Tafel einfach später auf», sagt Magnus Brändle, stellvertretender Ratsschreiber der Gemeinde.