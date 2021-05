Bus Ostschweiz AG Daniel Wild folgt Hans Frei als Verwaltungsratspräsident Bei der BUS Ostschweiz AG, welche die Marken Wil Mobil, RTB Rheintal Bus und BUS Sarganserland Werdenberg führt, kommt es zu mehreren personellen Rochaden. Der Wiler Stadtpräsident rückt für Christoph Häne in den Verwaltungsrat, ebenso steht das Unternehmen unter neuer Führung.

Daniel Wild folgt auf Verwaltungsratspräsident Hans Frei, This Zopfi ist neu im Verwaltungsrat, Roland Ochsner ist Unternehmensleiter der BOS Gruppe (von links). Auf dem Bild fehlt Hans Mäder. Bild: PD

(pd/sas) Aufgrund des aktuellen Coronavirus wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, die 26. Generalversammlung der BUS Ostschweiz AG ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Sie fand auf dem Korrespondenzweg statt. Am Donnerstag wurden die brieflich eingegangenen Stimmen und Beschlüsse am Hauptsitz der BUS Ostschweiz AG in Altstätten von den anwesenden Verwaltungsräten ausgezählt.

Die Covid-19-Krise beeinflusste das Geschäftsjahr 2020 stark und führte zu einem negativen Betriebsergebnis (EBIT) von fast 2 Millionen Franken. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Zu diesem Ergebnis hat insbesondere ein Nachfragerückgang von rund 25 Prozent geführt. Auf den ersten Blick schliesst die Erfolgsrechnung mit einem substanziellen Gewinn von 513'000 Franken und damit deutlich besser als im Vorjahr ab. Dieser Gewinn kommt aber nur dank der vom Bundesamt für Verkehr (BAV) im Zuge der Verschärfung der subventionsrechtlichen Vorgaben vorgeschriebenen Auflösung aller stillen Reserven in Höhe von rund 2,5 Millionen Franken per Ende 2020 zustande.

Rund ein Viertel weniger Passagiere transportiert

Christoph Häne aus Kirchberg verzichtete auf die Wiederwahl. Bild: Beat Lanzendorfer

Das operative Betriebsergebnis ist hingegen mit minus 2,0 Millionen Franken negativ. Dies ist nicht überraschend, da die Produktionskosten bei gegebenem Fahrplanangebot annähernd fix sind.

Hingegen fallen auf der Einnahmenseite die fehlenden Erträge aus den Fahrgeldeinnahmen weg. Diese konnten trotz Sparmassnahmen nicht kompensiert werden. Mit nur noch 6,7 Millionen Fahrgästen (Vorjahr: fast 9,0 Millionen) in den Bussen sanken die Fahrgastzahlen über das ganze Jahr 2020 gesehen gegenüber dem Vorjahr pandemiebedingt um rund 25 Prozent.

Grund dafür sind der Lockdown im März und April, aber auch die Homeoffice-Pflicht, fehlende Veranstaltungen, geschlossene Restaurants und Ausflugsziele und der fehlende Präsenzunterricht an höheren Schulen.

Rücktritt als Verwaltungsratspräsident nach 21 Jahren

Nach 21 Jahren tritt Hans Frei als Verwaltungsratspräsident der BUS Ostschweiz AG zurück. Als sein Nachfolger wird Daniel Wild aus Wilen b. Wil gewählt. Ebenfalls scheiden Bettina Fleisch und Christoph Häne als Verwaltungsräte aus ihren Ämtern aus. An ihrer Stelle wurden der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder und This Zopfi, Glarner Ständerat, neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Nach über zwanzig Jahren engagierter Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident tritt Hans Frei aus Diepoldsau von seinem Amt zurück. In seine Amtszeit fallen unter anderem der Gewinn der Ausschreibung im Sarganserland, die Zusammenführung der Betriebe RTB Rheintal Bus, BUS Sarganserland Werdenberg und Wil Mobil unter das Dach der BUS Ostschweiz AG und der Gewinn der Ausschreibung in Liechtenstein.

Es konnten unter seiner Führung auch verschiedene Projekte, wie der Neubau der Depots Wilen und Sargans umgesetzt werden. Zu Beginn seiner Amtszeit arbeiteten rund 60 Mitarbeitende bei der damaligen RTB, heute sind rund 280 Mitarbeitende im Rheintal, Werdenberg, Sarganserland und der Region Wil täglich für die Kunden unterwegs.

Langjähriger Verwaltungsrat rückt an die Spitze vor

Der Wiler Stadtpräsident wurde in den Verwaltungsrat gewählt. Bild: PD

Als Nachfolger von Hans Frei wurde Daniel Wild als neuer Präsident gewählt. Er ist CEO der Klinik Littenheid. Als langjähriger Verwaltungsrat der BUS Ostschweiz AG kennt er die Unternehmensgruppe sehr gut, womit die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gruppe nahtlos sichergestellt wird.

Nach vier Jahren im Amt tritt Bettina Fleisch aus Appenzell aus dem Verwaltungsrat aus. Ebenso stellte sich Christoph Häne aus Kirchberg nach mehr als siebzehn Jahren engagiertem und wertvollem Engagement als Verwaltungsrat zuerst der Wil Mobil AG und danach der BUS Ostschweiz AG nicht mehr zur Wiederwahl.

Als Nachfolger auf diese Rücktritte wurden als Vertreter der Region Wil Hans Mäder, Stadtpräsident von Wil und, damit die juristische Kompetenz nach dem Rücktritt von Hans Frei im Verwaltungsrat nicht verloren geht, Mathias Zopfi, Ständerat aus dem Kanton Glarus und Rechtsanwalt, gewählt.