Bundesratswahl Der Bundesrat vom Land: Und trotzdem bleibt Wil eine Stadt Kommt Karin Keller-Sutter vom Land? Die Diskussion in Bundesbern um den vollständig «ländlichen» Bundesrat kratzt im Wohnort der Bundesrätin am Selbstbewusstsein. Doch vielleicht muss man die Debatte nur anders lesen, um ein rühmlicheres Fazit für die Äbtestadt zu ziehen.

Blick auf die Altstadt von Wil. Städtisch oder ländlich? Bild: Doris Sieber

Habemus Bundesrat! Am Dienstag wurden Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider in die Landesregierung gewählt. Seitdem dominiert ein Thema die mediale Diskussion: Der ganze Bundesrat sei nun ländlich, schreiben die einen, zumindest seien die «urbanen Zentren» nicht mehr vertreten, schreiben andere. Was sie damit zum Ausdruck bringen wollen: Zürich, Basel, Bern – keine der aus ihrer Perspektive wichtigen Schweizer Städte wird durch einen Bundesrat vertreten.

Während man sich in den grossen Städten beschwert, dürften sich so manche Wilerinnen und Wiler wundern. Schliesslich gibt es doch noch «unsere» Frau im Bundesrat. Karin Keller-Sutter, langjährige Stadtpolitikerin in Wil, die bis heute hier wohnt. Und es ist doch klar – wäre Wil keine Stadt, dann könnte es hier auch keine Stadtpolitikerin geben. Und doch: Wenn es um den Gegensatz zwischen Stadt und Land geht, wird Wil in den jüngsten Kommentaren aus Bundesbern der ländlichen Schweiz zugeschlagen.

Wil, ländlich? Wil sei eine bedeutende Stadt, sagt Stadtführer Ruedi Schär. Denn Wil habe nicht nur eine Bundesrätin, sondern auch noch einen Nationalrat, eine Nationalrätin und eine Regierungsrätin, gibt das Wiler Urgestein zu bedenken. «Da soll noch jemand sagen, das sei ländlich.»

Selbst politisch war Wil manchmal den Grossen voraus: «Als Wil den Abendverkauf eingeführt hat, gab es das noch nicht einmal in Zürich», so Schär. Wil muss sich also nicht hinter seinen grösseren Artgenossen verstecken. Zwar kann die Wiler Bahnhofstrasse nicht mit ihrem Zürcher Pendant mithalten, doch auch die Äbtestadt hat eine eigene Fussgängerzone, in der sich die Filialen der grossen Ladenketten aneinanderreihen, wie es sich für eine Stadt gehört.

Fairerweise muss man zugestehen, dass nirgends explizit behauptet wurde, Wil sei keine Stadt. Vielleicht kann ja auch eine Stadt ländlich sein? Auch für diese Sichtweise gibt es starke Argumente. Denn auch wenn Wil Zentrumsfunktion besitzt, ist die Strahlkraft der Fürstenlandmetropole nicht besonders stark. «Auf meinen Stadtführungen bekomme ich mit, wie viele auf der Autobahn vorbeifahren, ohne Wil wahrzunehmen», kommentiert Schär.

Eingezwängt zwischen den städtischen Schwergewichten St.Gallen und Winterthur ist das Potenzial für die urbane Entfaltung beschränkt. Auch Wil hat eine Tonhalle, doch im Sinfonieorchester sitzen Laien. Auch Wil hat Anschluss ans Schnellzugnetz, doch die wirklich schnellen Züge fahren durch. Wil hat keine Olma, keinen Autosalon, kein Landesmuseum, dafür eine Hofchilibi. Und selbst politisch ist Wil dann doch nicht so städtisch wie andere Städte: In den zehn grössten Schweizer Städten hat die SP mehr Wähleranteil als die SVP, nicht so in Wil.

Es gibt also Gründe, warum in den grossen nationalen Redaktionen gerne einmal über Wil hinweggesehen wird. St.Gallen-Zürich, ohne Halt bis Winterthur. Müssen wir uns die eigene Provinzialität eingestehen?

Vielleicht hilft unsere Bundesrätin weiter: «Ich bin in der Stadt Wil aufgewachsen und fühle mich dieser stark verbunden», sagt sie und schmettert die Stadt-Land-Diskussion staatsmännisch ab: «Als Bundesrätin bin ich allen Schweizerinnen und Schweizern gegenüber verpflichtet. Ob sie aus der Stadt oder vom Land kommen, spielt keine Rolle.»

Auch Keller-Suter stärkt das Wiler Selbstbewusstsein nicht direkt. Aber vielleicht muss sie das auch nicht. Denn egal, ob ländlich oder nicht: Wil ist die grösste Stadt, die im Bundesrat repräsentiert ist – so liest sich das doch schön.