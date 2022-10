Bundespolitik Eine Bundesrätin, mehrere Mitglieder im Nationalrat und vielleicht bald wieder eine Ständerätin – Barbara Gysi hat eine mögliche Erklärung für die Wiler Polit-Power Die Ständeratskandidatin lobt das Wiler Stadtparlament. Es sei ein guter Ort, um politische Erfahrung zu sammeln. Das gleiche Sprungbrett nutzten auch schon Regierungsrätin Susanne Hartmann und Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Damals Stadtpräsidentin und Ständeratspräsidentin, heute Regierungsrätin und Bundesrätin: die beiden Wilerinnen Susanne Hartmann und Karin Keller-Sutter (v. l.). Bild: Ralph Ribi

Als Karin Keller-Sutter 2018 in den Bundesrat gewählt wurde, war die Freude in ihrer Heimatstadt Wil gross. Die Äbtestadt ist seither im höchsten politischen Gremium des Landes vertreten. Aber nicht nur dort. Mit Lukas Reimann und Barbara Gysi sitzen ein Wiler und eine Wilerin im Nationalrat. Von 2007 bis 2015 gehörte auch Yvonne Gilli zu dieser Gruppe.

Und nun steigt Barbara Gysi in den Wahlkampf um einen Ständeratssitz und könnte damit Wil bald in der kleinen Kammer des Bundesparlaments vertreten. Doch wie kommt es, dass die Stadt an der Kantonsgrenze so viele nationale Politikerinnen und Politiker hervorbringt?

Die Wilerin Barbara Gysi (SP) während einer Nationalratssession. Bild: Anthony Anex/Keystone

Lob für das Wiler Stadtparlament

Barbara Gysi sieht die grosse Vertretung von Politikerinnen und Politikern aus Wil als ein gutes Zeugnis für das Wiler Stadtparlament.

«Für ein nationales politisches Amt braucht es Erfahrung, und in Wil kann man das Handwerk sehr vielfältig lernen.»

Sowohl Bundesrätin Keller-Sutter als auch alt Nationalrätin Gilli begannen wie Gysi ihre politische Karriere als Stadtparlamentarierinnen in Wil. Letztere war zudem von 2001 bis 2012 Stadträtin.

FMH-Präsidentin Yvonne Gilli aus Wil. Bild: Michel Canonica

Mit der Wiler Bundesrätin pflegt Gysi einen guten Kontakt. Sie sagt: «Ich schätze sie sehr, auch wenn wir politisch das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne haben.» Mit Yvonne Gilli, welche heute die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte präsidiert, sei sie zur Gesundheitspolitik im Austausch.

Um sich in Bern mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Heimatstadt zu treffen, fehle im Alltag allerdings häufig die Zeit. Auch Treffen auf dem Arbeitsweg im Zug seien eher selten. Gysi sagt aber: «Wir sind in Kontakt.» Und ergänzt: «Ich freue mich, dass Wil so stark vertreten ist.»

Wohnort sei für Ständerat nicht matchentscheidend

Auf die Frage, ob der Wohnort bei ihrem Ständeratswahlkampf eine Rolle spiele oder nicht, antwortet die SP-Politikerin: «Beides.» Der Wohnort sei sicher nicht matchentscheidend, da Ständerätinnen und Ständeräte ihren Kanton in seiner ganzen Breite vertreten sollten. «Ich werde mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Regionen im Gespräch sein, um alle Anliegen aufzunehmen.»

Es sei aber auch ein Vorteil, wenn die beiden Vertreterinnen und Vertreter im Ständerat nicht aus der gleichen Gemeinde kommen. Gysi sagt:

«Der persönliche Werdegang spielt immer eine Rolle. Ich nehme zum Beispiel meine wichtigen Erfahrungen aus der Exekutive der Stadt Wil mit.»

Ihre Chancen für die Ständeratswahlen bezeichnet die Wilerin als intakt. «Für die SP sind solche Wahlen nie einfach. Es ist eine grosse Herausforderung, die ich aber gerne anpacke.» Sie sei gut verankert, habe bei den letzten Nationalratswahlen über die Parteigrenze hinaus viele Panaschierstimmen geholt und auch als Stadträtin in Wil einen guten Ruf genossen.

Mit Arber Bullakaj würde der nächste Wiler nachrücken

Arber Bullakaj, alt Stadtparlamentarier aus Wil. Bild: Ralph Ribi

Schafft Barbara Gysi den Sprung in den Ständerat, würde bereits der nächste Wiler in den Nationalrat nachrücken. Arber Bullakaj erreichte bei den letzten Wahlen den ersten Ersatzplatz hinter den beiden SP-Nationalrätinnen Barbara Gysi und Claudia Friedl. Er sagt: «Den Ständeratssitz zu verteidigen hat für uns Priorität.» Ein positiver Nebeneffekt davon wäre aber die Verjüngung des Nationalrats. «Da bin ich als sozialdemokratischer Unternehmer mit Migrationshintergrund die richtige Person.» Mit Freude und voller Tatdrang würde er das Amt annehmen, wie er sagt.

Auch Bullakaj hat seine politischen Erfahrungen im Wiler Stadtparlament gemacht. Das Gleiche trifft auf Susanne Hartmann zu. Die frühere Stadtparlamentarierin und Stadtpräsidentin vertritt die Äbtestadt heute in der St.Galler Regierung. Und sie ist nicht die Einzige. Zusammen mit dem in Bronschhofen wohnhaften Stefan Kölliker bildet sie ein Wiler Duo in der St.Galler Pfalz. Kölliker hat seinen politischen Weg genau wie Nationalrat Reimann ohne das Sprungbrett Wiler Stadtparlament eingeschlagen.