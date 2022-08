bundeslager Eine eigene Migros, eine eigene Post, ein eigenes Radio: Die Pfadi Wil ist zurück aus dem Bundeslager im Oberwallis Vor zwei Wochen startete das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz im Wallis. Das Tal zwischen Geschienen und Münster wurde für zwei Wochen zum Zuhause von über 30’000 Pfadis. Auch die Pfadiabteilung aus Wil war dabei.

Das Bundeslager findet nur alle vierzehn Jahre statt. Kaum zurück, versprachen sich die Wiler Pfadsi bereits, beim nächsten Mal wieder hinzureisen. Bild: PD

Am Samstag ging nach zwei Wochen das grösste Pfadi-Bundeslager (Bula) der Geschichte zu Ende. Teil davon waren auch Pfadis aus Wil. Die ersten reisten waren am Donnerstag vor dem Beginn des Bulas nach Goms im Oberwallis gereist, um mit dem Aufbau zu beginnen. Die Pfadi Wil berichtet:

«Stämme wurden aufgestellt, Blachen geknöpft und die Lagerküche aufgebaut.»

Die Kinder kamen am Samstag auf das riesige Gelände. Schnell habe man sich eingerichtet und bereits erste Kontakte mit den Zeltnachbarn geknüpft.

Zeltaufbau der Wiler Pfadi im Bundeslager in Goms. Bild: PD

Während die älteren Kinder zwei Wochen im Bula verbrachten, kamen die jüngeren Kinder, die Wölfli, erst in der zweiten Woche. Am 31. Juli war es so weit: Nach einer vierstündigen Zugreise tauchte hinter den Bergen die Zeltstadt auf. Für viele Wölfli war es das erste Zeltlager. Sie lernten das eigene Geschirr abzuwaschen, Zelte aufzustellen und Ämtli zu erledigen. Aber auch für die Grossen war es neu, den Lagerplatz mit so vielen Pfadis zu teilen.

Eigene Migros, eigenes Radio, eigene Post

Bei Spaziergängen durch das Gelände gab es nicht nur für die Kinder viel zu sehen: Aussichtstürme, Kletteranlagen, Toiletten und vieles mehr war in kurzer Zeit aufgebaut worden. Extra für das Lager gab es eine Migros auf dem Gelände, verschiedene Bars und eine eigene Radiostation wurden betrieben. Die Post verteilte täglich hunderte Briefe und Pakete.

Für die Kinder standen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm: Sie stellten Heilsalben aus Spitzwegerich her, sprachen über soziale Privilegien und setzten sich mit den Pfadiwerten auseinander. Sie sind gewandert, haben gebadet und gespielt und dabei Pfadis aus der ganzen Schweiz und sogar einige aus dem Ausland kennen gelernt.

Die Sprache stellte dabei keine Barriere dar; Bereits die kleinen Wölfli schafften es, sich mit Händen und Füssen mit den französisch sprechenden Pfadis zu unterhalten. An der Eröffnungsfeier, der 1. Augustfeier und der Abschlussfeier versammelten sich alle 30’000 Menschen vor der Bühne.

Vor der Bühne versammelten sich zeitweise bis zu 30'000 Pfadis. Bild: PD

Theatereinlagen, Alphornbläser, Fallschirmspringer und Konzerte von Hecht oder 77 Bombay Street trugen zur guten Stimmung bei. Es wurde gesungen, getanzt, dabei flogen die Pfadikrawatten. Das ganze Lager vierlief friedlich und ohne grössere Zwischenfälle.

«Müde und etwas wehmütig, aber auch sehr glücklich kehrten die Kinder und die Leitungspersonen nach Hause zurück», schreibt die Pfadi Wil. Das Bundeslager findet nur alle vierzehn Jahre statt. Nach der Rückkehr versprach man sich bei der Pfadi Wil bereits, auch bei der nächsten Ausgabe wieder gemeinsam hinzureisen. (pd)