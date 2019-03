Bundesgericht muss über Wiler Leinenpflicht entscheiden Der Streit um die Wiler Leinenpflicht kommt vor Bundesgericht. Obwohl das Verwaltungsgericht am 1. März 2019 entschieden hat, dass Hunde im Wald oder am Waldrand nicht angeleint werden müssen, wollen sich die Beschwerdeführer mit dem Urteil nicht zufrieden geben. Die Tierschützern wollen Bundesgericht einen Präjudizfall schaffen.



Den Tierschützern ist die Wiler Leinenpflicht noch immer zu streng. (Symbolbild: imago)

(red./stm) Hunde sind in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln, auf verkehrsreichen Strassen, Wegen und Plätzen, auf Schulhausanlagen, in öffentlichen Grün- und Parkanlagen, in Naturschutzgebieten, im Wald und an Waldsäumen sowie in Fussgängerzonen an der Leine zu führen. So steht es derzeit noch im Artikel 15 unter dem Stichwort Leinenzwang im Polizeireglement der Stadt geschrieben.

Am 1. März 2019 hat das Verwaltungsgericht eine Beschwerde von Tierschützern gegen das neue Polizeireglement in diesem Punkt gutgeheissen. Ein Leinenzwang an Waldrändern und im Wald sei zu restriktiv. Der Artikel des Polizeireglements sei in diesem Punkt anzupassen, so das Urteil.

Während der Wiler Stadtrat den Entscheid akzeptiert und von einem Weiterzug ans Bundesgericht absieht, sind die Beschwerdeführer trotz Lockerung der Leinenpflicht nicht zufrieden mit dem Urteil. Wie Top Online berichtet, sei ihnen die Leinenpflicht noch immer zu streng. Deshalb hätten die Beschwerdeführer am Samstagmorgen entschieden, den Fall vors Bundesgericht weiterzuziehen. Ziel sei es, mit dem Weiterzug einen Präjudizfall zu schaffen.