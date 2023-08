Bundesfeier «Völlig unverständlich»: Wil verbietet 1.-August-Feuerwerk auf gesamtem Stadtgebiet Der Kanton St.Gallen lässt Höhenfeuer und Feuerwerk zu, solange ein Waldabstand von 200 Metern eingehalten wird. Die Stadt Wil geht nun einen Schritt weiter: Ab Donnerstag gilt flächendeckend ein Verbot für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Kein pyrotechnischer Zauber am Bundesfeiertag: Ab morgen Donnerstag gilt auf dem ganzen Wiler Stadtgebiet ein Feuerwerksverbot. Bild: Richard Greuter Nz

Den Anfang machte der Kanton Thurgau. Seit rund einer Woche ist klar: In Mostindien darf, aufgrund der Trockenheit, im Umkreis von 200 Metern um Waldgebiete kein Feuer entfacht werden. Feuerwerke sind kantonsweit untersagt, privates Grillieren nur noch mit Gas oder Strom gestattet.

Am Dienstag zog der Kanton St.Gallen nach, verfügte allerdings kein generelles Feuerwerksverbot, sondern beschränkte dieses auf waldnahe Gebiete. Dieses gilt seit Mittwoch.

Kein pyrotechnischer Zauber über Wil

Trotz oder wegen der liberaleren Vorgaben haben bisher neun St.Galler Gemeinden die kantonalen Vorgaben analog zum Thurgau verschärft, bisher aber keine aus dem Einzugsgebiet unserer Zeitung.

Das ändert mit dem heute kommunizierten Entscheid der Stadt Wil: Ab dem 28. Juli gilt für das gesamte Stadtgebiet ein Feuerwerksverbot – Wald hin oder her, egal, ob im privaten oder öffentlichen Raum.

Rekursentscheid am Donnerstag

Damit gelten für Wil die gleichen Regelungen wie in den Thurgauer Gemeinden. «Völlig unverständlich und rational nicht nachzuvollziehen», enerviert sich der Wiler Feuerwerksgrosshändler Alain Stucki. Umso mehr, als die Trockenheitssituation weit weniger dramatisch sei als noch vor vier Jahren. Zunehmend, moniert er, werde mündigen Bürgern weniger Eigenverantwortung zugestanden.

Feuerwerksverkäufer Alain Stucki. Bild: Lara Wüest

«Wir wollen auch nicht, dass Felder oder Wälder in Brand geraten, aber wenn zu Hause auf einem befestigten Vorplatz ein Vulkan abgebrannt wird oder Kinder bengalische Zündhölzer leuchten lassen, kann rein gar nichts passieren», sagt er und ergänzt:

«Ein Feuerwerksverbot in der Nähe vom Wald hätte vollauf genügt.»

Deshalb habe der Branchenverband, die Schweizerische Koordinationsstelle für Feuerwerk (SKF), auch umgehend gegen den unverhältnismässigen Entscheid aus dem Thurgau Rekurs eingelegt.

Dies mit dem Ziel, dass der Kanton nochmals über die Bücher geht und das generelle Verbot revidiert. Wie gut die Chancen stehen, mag Stucki nicht einschätzen, sagt aber: «Am Donnerstag sollte der Entscheid vorliegen.»

Feuerwerkstourismus in die Region?

Ob weitere Gemeinden der Umgebung dem Wiler Beispiel folgen oder ob am nächsten Montag die Möglichkeit besteht, Kind und Kegel einzupacken und das Feuerwerk ausserhalb der Stadtgrenzen auf einem waldfernen Platz abzufeuern, bleibt abzuwarten.

Wie auch immer – das Geschäft mit dem 1.-August-Feuerwerk, das für Stuckis Unternehmen rund zwei Drittel des Umsatzes ausmacht, ist für dieses Jahr gelaufen. «Viele Händler und Verkäufer werden auf ihrer Ware sitzen bleiben», sagt er. Denn die Chancen stehen schlecht, dass in den nächsten Tagen genügend Regen fällt und die Verbote wieder aufgehoben werden.

Kein Ablaufdatum

Das Wiler Feuerwerk, aufgrund der Nähe der Reitwiese zu als «Wald» definierten Baumgruppen, bereits nach dem Entscheid des Kantons abgesagt, war bestellt und vorbereitet. Wie ist das mit der Bezahlung? «Darüber wird man sprechen müssen», sagt Alain Stucki. 2018 habe man sich darauf verständigt, dass das Feuerwerk bezahlt und ein Jahr später gezündet wird.

Denn Feuerwerk hat kein Ablaufdatum. Vorausgesetzt, es wird richtig gelagert. Urs Corradini, Präsident der Schweizerischen Koordinationsstelle Feuerwerk, sagte diesbezüglich gegenüber FM1Today: «Feuerwerk sollte immer weit weg von möglichen Feuerquellen aufbewahrt werden. Also in einem trockenen Raum, in dem nicht geraucht wird, keine brennbaren Flüssigkeiten herumstehen und kein offenes Feuer brennt. Zudem sollte da nicht übermässig Licht sein.»