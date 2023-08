Bundesfeier «Gemeinschaft ist wie ein Puzzle»: Wiler Stadtrat Andreas Breitenmoser betont die Wichtigkeit der Mitwirkung Das Recht auf Mitsprache sei wertvoll, sagte Andreas Breitenmoser in seiner Rede zum 1. August. Er forderte die rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörern dazu auf, sich aktiv für die Weiterentwicklung Wils einzusetzen.

Die Bevölkerung von Wil und Wilen feierte auf dem Gelände des Reitklub Wil. Bild: Christof Lampart

Die Regenschirme konnten geschlossen bleiben. Nachdem das Wetter tagsüber schlecht war, kamen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der gemeinsamen Bundesfeier von Wil und Wilen in den Genuss eines aufgeklarten Himmels. Das Rahmenprogramm mit Musik, Stimmenimitator und Feuerwerk sorgte dafür, dass auch vor und nach der Rede des Mitte-Stadtrats Andreas Breitenmoser keine Langweile auf dem Vereinsgelände des Reitklubs Wil aufkam.

Wertvolles Recht auf Mitsprache

Breitenmoser erklärte, dass die Schweizer Geschichte von Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung geprägt sei. Die Idee der direkten Demokratie, bei der die Bürgerinnen und Bürger aktiv an politischen Entscheidungen mitwirken können, sei ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Weshalb sich eine Bundesfeier gut dazu eigne, um «uns daran zu erinnern, wie wertvoll unsere Freiheit und unser Recht auf Mitsprache sind».

Stadtrat Andreas Breitenmoser hielt die Festrede. Bild: Christof Lampart

Gerade zu Letzterem forderte Breitenmoser die Gekommenen auf. Der Wiler Stadtrat habe in seinem Tun zwar das Wohl aller Einwohnerinnen und Einwohner im Blick und sei darum bemüht, gerechte Entscheidungen zu treffen. Doch könne viel mehr erreicht werden, wenn alle an der «Weiterentwicklung unserer schönen Stadt mitmachen».

Stadtrat will den Dialog fördern

Aus diesem Grund habe der Stadtrat in seinen Legislaturzielen festgehalten, dass er die Gemeinschaft und den Dialog mit der Bevölkerung fördern wolle. «Wir setzen das konsequent um. So haben wir dieses Jahr bereits Mitwirkungen zur Veloquerung Posttunnel am Bahnhof, der Umgestaltung der Hub- und Glärnischstrasse oder zuletzt dem Hochwasserschutz durchgeführt.»

Die Bevölkerung habe auch mitreden können, als es im letzten Jahr um das Forum 60plus ging. Und Anfang September startet die Mitwirkung zur strategischen Schulraumplanung. «Ein Projekt, das sehr wichtig ist für die Zukunft unserer Stadt», sagte Breitenmoser. Nur durch diesen Austausch könne sichergestellt werden, dass in Wil die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. «Unsere Gemeinschaft ist wie ein Puzzle – jedes Mitglied spielt eine wichtige Rolle.»