Bütschwil-Ganterschwil Weil mehr Kinder und Jugendliche psychiatrische Betreuung brauchen: Klinik Sonnenhof plant Neubau Die Klinik Sonnenhof in Ganterschwil plant ein neues, grösseres Klinikgebäude. Dies, weil die Anzahl der Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den vergangenen Jahren zugenommen haben.

So soll das Neubauprojekt an der Sonnenhofstrasse aussehen. Visualisierung: PD

Seit Beginn der Pandemie – und auch schon davor – haben die Anzahl registrierter Fälle in Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Schweiz um bis zu 25 Prozent zugenommen. Auch in der Ostschweiz gibt es seit geraumer Zeit mehr Kinder und Jugendliche, die psychiatrische Betreuung benötigen. Nun will die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Sonnenhof in Ganterschwil auf die erhöhte Nachfrage nach stationären Behandlungen reagieren.

Wie im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil zu lesen ist, haben sich der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung der Klinik Sonnenhof entschieden, mit der Planung eines Neubaus diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Krisenintervention und Borderline-Station werden vergrössert

Ulrich Müller-Knapp, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik Sonnenhof in Ganterschwil. Bild: PD

«Es braucht ein neues Klinikzentrum, weil die stationäre Krisenintervention vergrössert werden muss», sagt Ulrich Müller-Knapp, Chefarzt in der Klinik Sonnenhof, auf Anfrage. Dies eben, weil es immer mehr schwerkranke Patienten und immer schwerwiegendere Notfälle gebe. Ausserdem würde auch die DBT-A-Station vergrössert. Dabei handelt es sich um die dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente mit einer Borderline-Störung, also junge, emotional instabile Menschen.

Die Anforderungen für den Neubau an der Sonnenhofstrasse wurden in einem Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Bereits im März 2020 wählte eine Fachjury das Projekt des Zürcher Architekturbüros Studio Roth als Gewinner aus. Das Siegerprojekt beinhalte zeitgerechte, angenehme und wohnliche Räume für die Patientinnen und Patienten.

Die Patientenräume werden voraussichtlich so gestaltet werden. Visualisierung: PD

Neubau helfe, effizienter behandeln und betreuen zu können

An der Stelle des jetzigen Schulhauses und der Räume für Kreativtherapien soll der Klinikneubau entstehen. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite ist ein neues Schulgebäude mit Klassenzimmern, Gruppenräumen und Sitzungszimmern geplant.

«Uns hat das Projekt deshalb überzeugt, weil es sich gut in die Umgebung und die Nachbarschaft integriert und konstruktiv mit den bestehenden Gebäuden des Sonnenhofs umgeht», sagt Müller-Knapp. Der Neubau helfe den Fachkräften, die Patientinnen und Patienten effizienter und bedürfnisorientierter behandeln und betreuen zu können. Müller-Knapp fügt an: «Das ist nur möglich, wenn man genug Platz und die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung hat.»

So soll der Empfangsbereich der Klinik aussehen. Visualisierung: PD

Bauprojekt wird zwischen 20 und 30 Millionen Franken kosten

Das Projekt, welches voraussichtlich zwischen 20 und 30 Millionen Franken kosten wird, ist vom 12. Oktober bis 10. November 2022 bei der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil aufgelegt, bis dahin können Einsprachen schriftlich eingereicht werden. «Für die Gemeinde wäre der Neubau meiner Meinung nach eine grosse Chance. Wir werden ein grösserer Arbeitgeber in der Region und die neue Klinik wäre für die Aussendarstellung der Gemeinde eine wichtige Sache», sagt Müller-Knapp. Er erwarte, dass die Bevölkerung das Bauvorhaben gut aufnehme.

Gebe es keine Einsprachen oder können diese zeitnah bearbeitet werden, plane die Klinik Sonnenhof, mit den Bauarbeiten im Sommer 2023 zu starten, steht im Gemeindeblatt. Der Bau der neuen Klinik Sonnenhof wird rund zwei Jahre in Anspruch nehmen.