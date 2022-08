Bütschwil-Ganterschwil Im Amt seit 2003: Karl Brändle tritt Ende Juli 2023 als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil zurück Karl Brändle tritt per 31. Juli 2023 nach 20 Jahren als Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil zurück. Dann erreicht Brändle das Pensionsalter. Ein Datum zur Ersatzwahl wird zu einem späteren Datum bekanntgegeben.

Karl Brändle ist seit fast 20 Jahren Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. Bild: Christof Lampart

Das Rücktrittsbegehren ist nachvollziehbar, wird Brändle doch im Juli nächsten Jahres 65 Jahre alt und erreicht damit das ordentliche Pensionsalter. Dennoch überrascht der Zeitpunkt, fällt dieser doch mitten in die laufende Legislaturperiode.

Einen strategischen Grund dafür gebe es nicht, macht Karl Brändle klar. Weder der Stand von Entwicklungsprozessen, wie etwa die aufgegleiste Vereinigung der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg, noch Absichten anderer Player auf dem regionalpolitischen Parkett hätten seinen Entscheid beeinflusst. «Ich wollte das Amt bis zur ordentlichen Pensionierung ausüben.» Deshalb sei er vor zwei Jahren nochmals zur Wiederwahl angetreten. Gleichzeitig habe er die Möglichkeit, die Amtszeit zu beenden, zum vornherein ausgeschlossen. Er sagt:

«Ich möchte mehr Zeit für meine Familie, insbesondere für die beiden Enkelkinder haben.»

Rücktritt als Kantonsrat bleibt offen

Mit der Amtsübergange als Gemeindepräsident gibt Karl Brändle auch sämtliche Verwaltungsratsmandate ab, die er als Gemeindepräsident in den verschiedenen Zweckverbänden besitzt. Etwa das Präsidium des Regionalen Seniorenzentrums Solino, des Hallenbads Bütschwil oder des Abwasserverbands Bütschwil. Ob er, als Vertreter der Mitte-Partei, weiterhin Mitglied des Kantonsrats bleibt, lässt er noch offen.

Karl Brändle stand während 40 Jahren im Dienste der Öffentlichkeit, erst als Bezirksamtsschreiber und Bezirksammann Neutoggenburg, dann als Gemeindepräsident von Rickenbach, bevor er im Juli 2003 in dieser Funktion nach Bütschwil-Ganterschwil gewählt wurde.

Umfahrung Bütschwil als Höhepunkt

In Brändles fast 20-jähriger Amtszeit wurden viele für die Gemeinde wegweisende Projekte umgesetzt. Da war beispielsweise die Fusion der beiden eigenständigen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil am 1. Januar 2013 oder die Erneuerung des regionalen Seniorenzentrums, die Sanierung der Sportplätze sowie die Entwicklung des wirtschaftlichen Schwerpunktgebiets Lerchenfeld. Zu den Höhepunkten zählt allerdings die Umsetzung der Umfahrung Bütschwil, dessen Notwendigkeit Brändle bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2003 erkannt und in verschiedenen Funktionen bis zur Einweihung vor rund zwei Jahren begleitet hatte.

Zeit für Kandidatensuche

Brändle hatte seine Absichten bereits im Frühjahr in internen Kreisen kommuniziert und jetzt öffentlich gemacht, wie er sagt. Dies auch mit dem Ziel, dass den Partien sowie einer allfälligen Findungskommission nun genügend Zeit bleibt, die Nachfolgeregelung an die Hand zu nehmen.

Der Termin für die Ersatzwahl wird zu einem späteren Zeitpunkt in Absprache mit den politischen Parteien festgelegt. (ahi/pd)