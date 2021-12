Bütschwil-Ganterschwil «Ich gehe davon aus, dass sich jemand meldet»: Das sagt der Gemeindepräsident zum Fund eines grösseren Geldbetrags Ein besonderes Fundstück wurde in den vergangenen Tagen auf das Fundbüro der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil gebracht. Es handelt sich um einen grösseren Geldbetrag. Was passiert nun damit?

Ein grösserer Geldbetrag lagert zurzeit im Fundbüro der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und wartet auf den Eigentümer. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Eine Person, die sich unlängst in Bütschwil oder Ganterschwil aufgehalten hat, hatte grosses Pech. Eine andere Person, die an den genau gleichen Orten weilte, schien das Glück hold. Diese Person fand in einen grösseren Geldbetrag. Sie steckte diesen allerdings nicht in ihre eigene Tasche, sondern brachte ihn auf das Fundbüro der Gemeindeverwaltung von Bütschwil-Ganterschwil.

Wie es viele umliegende Gemeinde tun, tut es auch die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil. In ihrem Mitteilungsblatt tut sie kund, was auf dem Fundbüro abgeholt werden kann. Meist sind es ja Dinge wie Schlüssel, Portemonnaies, Kleidungsgegenstände, Sportartikel. Hin und wieder sind es ganz persönliche Sachen wie Ringe oder Ketteli mit einer Gravur. Und ganz selten ist es eine Besonderheit wie nun in Bütschwil-Ganterschwil.

Mehr als den Hinweis auf einen grösseren Geldbetrag wird im Gemeindeblatt und auch auf Nachfrage hin nicht verraten. Denn: Die vermeintliche Besitzerin, der vermeintliche Besitzer muss genau erklären können, ob sie die wirkliche Eigentümerin, der wirkliche Eigentümer des Geldbetrages ist. Deshalb sind exakte Angaben wie Art der Banknoten, Höhe des Geldbetrags, möglicher Verlustzeitpunkt und Verlustort anzugeben.

Es kann davon ausgegangen werden, dass deshalb das Fundbüro Bütschwil-Ganterschwil nicht permanent mit Personen, die den Betrag gerne verloren hätten, belagert wird. Doch was passiert, wenn sich die Person, die wirklich den Verlust dieses Geldbetrags verzeichnen muss, nicht meldet? Gemeindepräsident Karl Brändle sagt: «Das haben wir noch nicht entschieden, das Geld spenden wir voraussichtlich einer wohltätigen Institution.» Da er sich noch nie mit einer solchen Situation beschäftigen musste, möchte er die Sache doch noch abklären. Einige Minuten später erklärt er:

«Das Schweizerische Zivilgesetzbuch regelt das: Wer seinen Pflichten als Finder nachkommt, erwirbt, wenn während fünf Jahren von der Bekanntmachung oder Anzeige an der Eigentümer nicht festgestellt werden kann, die Sache zu Eigentum.»

Demnach müsste die Gemeindeverwaltung das Geld während fünf Jahren aufbewahren und dann an den Finder aushändigen. «Das Gesetzt schreibt uns das vor», so Brändle, «aber ich gehe davon aus, dass sich da jemand melden wird.»