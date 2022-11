Bürgerversammlung Parteien sind für die Abschaffung des Flawiler Schulrats – einzig die SP hält dagegen Schulrat oder Bildungskommission? Diesen Entscheid trifft Flawil an der Bürgerversammlung vom 29. November. Mit Ausnahme der SP empfehlen die Ortsparteien die Änderung der Schulführungsstruktur zur Annahme.

Die Schulanlage Grund, wo ein Teil der Flawiler Primarschülerinnen und -schüler unterrichtet werden. Bild: Andrea Häusler

«Die Führungsstruktur unserer Schule mit einem vom Volk gewählten Schulrat ist nicht mehr zeitgemäss und passt nicht mehr in die Organisationsstruktur der Gemeinde Flawil.» Dieses Fazit zieht der Gemeinderat basierend auf umfassenden Abklärungen des Schulrats. Und er begründet damit den «Nachtrag zur Gemeindeordnung – künftige Führungsstruktur der Schule Flawil», über den die Bürgerschaft am 29. November entscheidet.

Findet die Vorlage eine Mehrheit, wird ab dem Jahr 2025 eine vom Gemeinderat bestellte Bildungskommission den vom Volk gewählten Schulrat ersetzen.

Effizienz und hohe Fachlichkeit

Die Bildungskommission soll mit zwei Mitgliedern des Gemeinderats (inklusive Schulpräsidium) sowie drei Fachpersonen besetzt werden. Wobei zwei dieser drei Fachpersonen in Flawil wohnen müssen. Gemeinde- wie auch Schulrat sind überzeugt, dass eine mehrheitlich aus Fachpersonen bestehende Bildungskommission die Herausforderungen der Schule am erfolgreichsten bewältigen kann.

Ergänzt wird die Bildungskommission mit je einer nicht stimmberechtigten Vertretung der Lehrerschaft und Schulleitungskonferenz sowie der Leiterin/dem Leiter der Schulverwaltung. «Die Bildungskommission kann somit bewusster mit Personen zusammengesetzt werden, die ergänzende, komplementäre Fähigkeiten aufweisen», heisst es in der Botschaft des Gemeinderats. Dies erhöhe die Effizienz und bringe eine Fachlichkeit, die mit einer Volkswahl nur zufällig erreicht werden könne.

Mit dem neuen Modell wird die operative Führung der Schule Flawil noch stärker bei den Schulleitungen bzw. der Schulleitungskonferenz liegen.

FDP und Mitte: Klares Votum für die Reform

Die Ortsparteien befürworten die Reorganisation mehrheitlich. Die FDP, welche eine Anpassung der Struktur schon länger gefordert hatte, lässt verlauten: «Unsere Schulräte haben in der letzten und laufenden Legislatur das neue Führungskonzept mitgestaltet und stehen dahinter.»

Roland Roos: Präsident FDP Flawil. Bild: PD

Parteipräsident Roland Roos sagt: «Die meisten Aufgaben der Schulräte wurden inzwischen an die Schulleitungen transferiert und die Entscheide werden vom Gemeinderat abgesegnet.»

Fast identisch argumentiert die Mitte, deren Position seit der Vernehmlassung im Frühjahr 2021 klar ist. Die strategische und finanzielle Führung seien seit der Einführung der Einheitsgemeinde im Jahr 2009 mehr und mehr auf den Gemeinderat, die operative Leitung auf die Schulleiter übergegangen. Parteipräsident Dieter Schwizer sagt:

«Die vorgeschlagene Bildungskommission ist nur ein logischer Schritt zur Weiterentwicklung der aktuellen Organisation.»

Dieter Schwizer, Präsident Die Mitte Flawil. Bild: PD

Der Mitte sei aber die Besetzung der Bildungskommission mit Fachleuten und der Bezug zur Gemeinde wichtig. Schwizer macht klar: «Unsere Inputs in der Vernehmlassung haben dazu beigetragen, dass sich die Kommission so zusammensetzt, dass dies möglich ist: Schulpräsident und Gemeinderat – gewählt von den Bürgern –, zwei Fachpersonen mit Wohnsitz in Flawil und weitere Fachpersonen.» Damit bleibe der Einfluss der Bürgerschaft auf die Besetzung der Kommission gewährleistet.

Grüne haben Skepsis ausgeräumt

Den Verlust an direkter Demokratie, der mit der Abschaffung des Schulrates einhergeht, bedauern die Grünen Flawil weiterhin, befürworten den Systemwechsel inzwischen aber gleichwohl. Ueli Siegenthaler, Präsident der Grünen Wil-Land, sagt:

«Die Führung der Schule durch eine Bildungskommission ist in den Strukturen der Einheitsgemeinde eine zweckmässige, der Sache dienliche Anpassung.»

Ueli Siegenthaler, Präsident Grüne Wil-Land. Bild: PD

Die geplante Zusammensetzung der Bildungskommission habe das Potenzial, den Anliegen der Schule im Gemeinderat das nötige Gewicht zu geben. Wichtig seien die Personen, die in der Kommission Einsitz haben und vom Gemeinderat gewählt sind. «Wir Grünen», sagt Siegenthaler, «werden versuchen, hier eine aktive Rolle zu spielen. Sei das, indem wir Kandidierende für die Kommission vorschlagen oder uns zu konkreten Themen einbringen.»

SP will am Schulrat festhalten

«Die SP Flawil möchte, dass die Flawiler Schule weiterhin von einem Schulrat geführt wird», sagt Marco Lüchinger, Co-Präsident der SP Flawil. Insbesondere der demokratischen Legitimation eines gewählten Schulrats wegen. Die Mitglieder seien verpflichtet, sich im Sinne ihrer Wählerschaft zum Wohle der Flawiler Schule einzusetzen. Lüchinger macht klar:

Marco Lüchinger, Co-Präsident SP Flawil. Bild: PD

«Ein gewählter Schulrat kann und soll bei Bedarf einem Gemeinderatsentscheid widersprechen.»

Öffentlich gewählte Schulrätinnen und Schulräte seien, so Lüchinger, am besten in der Lage, den Kontakt zwischen der Schule und der Flawiler Bevölkerung sowie den Ortsparteien zu halten.