Bürgerversammlung Oberbüren: Zustimmung zum Bau von Alterswohnungen an zentraler Lage

Im Anschluss an die Bürgerversammlung wurde über den aktuellen Stand der Wasserversorgung informiert. Roger Niedermann, Präsident der Wasserversorgung Oberbüren, erklärte den qualitativ hohen Wert des Leitungswassers: «Die Natur hat uns eine Menge an qualitativ hochwertiger Flüssigkeit geschenkt.» Er bezieht sich auf die Bürgerversammlung vom vergangenen Jahr, an der Fragen über die Wasserqualität im Sonnental gestellt worden waren, woraufhin man Proben beim Schulhaus Sonnental nahm und feststellte, dass das Wasser dort sorglos geniessbar ist. «Selbst der Konsum aus einem verkalkten Hahn ist bedenkenlos.»

Die Aufgabe, immer genügend sauberes Trinkwasser zu liefern, habe es in sich. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir uns wegen der Trockenheit im vergangenen Jahr derart intensiv mit den rechtlichen Vorschriften und Vorgaben auseinandersetzen müssen.» Der 40-jährige Zusammenschluss der Wasserversorgungen Oberbüren, Uzwil, Jonschwil und Oberuzwil brillierte jedoch auch während des trockenen Sommers 2018, in welcher alle Gemeinden immer ausreichen Wasser zur Verfügung gehabt haben. (joe)