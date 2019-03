Bürgerversammlung Jonschwil: Pflegeplätze in Uzwil gesichert

Bürgerversammlung Oberbüren: Zustimmung zum Bau von Alterswohnungen an zentraler Lage

Neben dem zufriedenstellenden Rechnungsabschluss und dem Budget 2019 wurde an der Bürgerversammlung am Montag die Überbauung der ehemaligen Käserei Obere Hütte in Niederwil gutgeheissen. Dort werden Alterswohnungen entstehen.