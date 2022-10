Bürgerversammlung Investitionen von total acht Millionen Franken: An der Uzwiler Bürgerversammlung wird über zehn Kredite abgestimmt Die Gemeinde Uzwil möchte einiges in Schul- und Sportanlagen sowie Strassen- und Naturprojekte investieren. Dafür beantragt sie bei der Bürgerversammlung zehn Kredite in der Höhe von acht Millionen Franken. Im November wird entschieden.

Die Gemeinde Uzwil hat grosse Investitionen geplant. Bild: PD

An der Bürgerversammlung im November entscheiden die Uzwilerinnen und Uzwiler über zehn Investitionskredite für insgesamt acht Millionen Franken, wie dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen ist.

Der grösste Kreditantrag von 3,76 Millionen Franken dient dazu, den Wirtschaftstrakt der Schulanlage Oberberg in den nächsten Jahren in Etappen zu erneuern. Etwa 1,3 Millionen Franken davon entfallen auf energetische Verbesserungen. Für 250'000 Franken soll ein Miet-Pavillon an der Sonnenhügelstrasse als Schulraumprovisorium eingerichtet werden und mit 150'000 Franken sollen die Projektgrundlagen für die Schulraumerweiterung im Herrenhof aktualisiert werden.

Die Rundbahn sanieren

Im Bereich Sport und Freizeit will die Gemeinde 1,65 Millionen Franken investieren, um die 400-Meter-Rundbahn in der Rüti zu sanieren und gleichzeitig Arbeiten am Hauptspielfeld auszuführen.

Zwei Kreditanträge betreffen zudem den Verkehr. Mit 500'000 Franken soll in den Jahren 2023 und 2024 die fünfte Etappe von Tempo-30-Zonen umgesetzt werden. 150'000 Franken werden gebraucht, um den Knoten Looäcker/Haldenstrasse für den Langsamverkehr und insbesondere für den Schulweg sicher umzugestalten. Dies abgestimmt auf die Umsetzung des Radwegs aus Niederstetten entlang der Haldenstrasse. Dafür hat die Bürgerschaft den Kredit bereits gesprochen.

Für 280'000 Franken muss das Versickerungsbecken an der Stettenstrasse saniert werden, damit es seinen Zweck wieder richtig erfüllen kann.

Kredite für Fische und Natur

Mit einem Kredit von 200'000 Franken soll eine von mehreren Umsetzungsetappen für Unterflur-Abfallbehälter ermöglicht werden.

Einen Kredit von 645'000 Franken holt die Gemeinde ein, um die Glatt fischgängig auszugestalten. Kosten wird die Gemeinde das Vorhaben lediglich 32'500 Franken. Sie geht mit den Kosten in den Vorschuss, damit das Gemeinschaftsprojekt von Kanton und Gemeinden realisiert werden kann. Der normale kantonale Budgetierungsprozess dauere zu lange, heisst es im Mitteilungsblatt. Die Gemeinde habe ein grosses Interesse daran, diese Verbesserungen für die Natur rasch umzusetzen.

Schliesslich unterbreitet der Gemeinderat der Bürgerschaft einen Kredit von 500'000 Franken, um das Dach der Schulanlage Algetshausen zu sanieren und dort gleichzeitig eine Indach-Fotovoltaikanlage zu realisieren. (pd/mas)