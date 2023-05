Ideen gesucht: Gemeinde Uzwil muss Projektstau abbauen

An der Uzwiler Rechnungsgemeinde wird meist eine Person in den Mittelpunkt gestellt. Auch wenn der Fischbestand in der Thur dramatisch zurückgegangen ist -vielleicht gerade deshalb - stand am Dienstagabend mit Levin Wagner ein junger Fischer im Mittelpunkt. Er übt sein Hobby mit Leidenschaft aus. Schon seine Vorfahren waren Fischer.



Als Mitglied des Fischereivereins Thur bedrückt es ihn, dass von den 300 Mitgliedern des Vereins im letzten Jahr durchschnittlich nur noch eine Forelle gefangen werden konnte. Im zu warmen Wasser haben viele Forellen nicht überlebt. Als Fischer und Naturschützer setzt er sich weiter unbeirrt für einen intakten Lebensraum Thur ein. (jb)