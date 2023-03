Bürgerversammlung Fauxpas vor Versammlung: Nur ein Bürger bemerkte, dass er keinen Stimmrechtsausweis erhalten hatte Die Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg lud zur Bürgerversammlung. Wegen eines Fehlers wurden in Zuzwil keine Stimmrechtsausweise versandt. Die Versammlung wurde durchgeführt, da die Geschäfte keine Brisanz hatten.

Nicht bei allen Abstimmungen sind Stimmrechtsausweise zwingend nötig. Symbolbild: Sascha Erni

Auf der Einladung zur aktuellen Bürgerversammlung hatte der Schulrat der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg (Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil) Rechnung und Budget sowie den Antrag für einen Kredit von 650’000 Franken für den Ausbau der Photovoltaikanlage traktandiert. Die Bürgerschaft war sich mit dem Schulrat einig: Die Anträge wurden diskussionslos und einstimmig gutgeheissen. Etwas mehr als die traktandierten Geschäfte interessierte wohl die Bemerkung zu Beginn der Versammlung.

Die Photovoltaikanlage auf den verschiedenen Dächern der Schulanlage Sproochbrugg kann realisiert werden. Bild: PD

Ursula Künzle, Präsidentin des Schulrats, informierte über die in der Gemeinde Zuzwil nicht erhaltenen Stimmrechtsausweise. «Es ist ein Fehler unterlaufen. Die administrative Kette hat nicht ganz funktioniert.» Das heisst: Der Oberstufenschulrat hat den Versand der Stimmrechtsausweise in Auftrag gegeben, angekommen sind diese jedoch nur in der Gemeinde Niederhelfenschwil. Bis wenige Tage vor der Versammlung hat das in der Gemeinde Zuzwil allerdings niemand bemerkt.

Der Oberstufenschulrat entschied – auch angesichts der Traktandenliste – die Bürgerversammlung durchzuführen. Gemäss Alexander Gulde, Leiter des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht im Kanton St.Gallen, hätte ein Rat bis zu Beginn, aber auch noch während der Versammlung die Möglichkeit gehabt, die Versammlung abzusagen, wenn er zum Schluss kommt, dass sie nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann.

Die Zuzwilerinnen und Zuzwiler konnten sich nun am Mittwochabend beim Eingang zum Versammlungslokal einen Stimmrechtsausweis ausstellen lassen. Letztlich fanden sich aus beiden Gemeinden 51 Stimmberechtigte ein – 39 aus Niederhelfenschwil und 12 aus Zuzwil. In den Vorjahren waren es nicht sehr viel mehr: 84 im Jahr 2019, davon 23 aus Zuzwil, 80 im Jahr 2018, 75 im Jahr 2017.

Ursula Künzle, Präsidentin Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg. Bild: Zita Meienhofer

Dass Stimmausrechtsweise oder Unterlagen zu Bürgerversammlungen nicht zugestellt werden, kommt vor. Alexander Gulde sagt dazu: «Über die Jahre haben wir aber nur von einzelnen Fällen Kenntnis.»

Für die Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg hat dieses Versehen keine Konsequenzen. Ausser: Es wird gegen die Durchführung der Versammlung Beschwerde eingereicht. Gemäss Alexander Gulde entscheidet dann das zuständige Departement, ob die Beschlüsse der Versammlung aufgehoben werden und eine neue Versammlung durchgeführt werden muss.