Bürgerversammlung Erstmals eine Präsidentin für die Bürgergemeinde Wilen Wegen des plötzlichen Todes des Amtsinhabers musste die Bürgergemeinde Wilen eine neue Person fürs Präsidium finden. Das gelang. Daniela Wiesli-Hauser wurde am Sonntag an der Bürgergemeinde im Waldstück Wuerenholz praktisch einstimmig gewählt.

Die neue Bürgerschreiberin Karin Stillhart-Wiesli (links) und die neue Präsidentin Daniela Wiesli-Hauser freuen sich, gemeinsam mit Vize Guido Wiesli-Gregori über ihre glanzvollen Wahlresultate. Bild: Christof Lampart

Auf den insgesamt 22 abgegebenen Wahlzetteln war 21 mal ihr Name zu lesen: Daniela Wiesli-Hauser. Die Gewählte selbst enthielt sich der Stimme. «Das ist bei uns so Tradition», erklärte sie im Anschluss an die Versammlung, die am Sonntagvormittag unter freiem Himmel vonstattenging.

Ungeplante Ämterrochade

Überhaupt nicht geplant war noch vor wenigen Wochen die nun vollzogene Wahl von Daniela Wiesli-Hauser, gingen doch damals alle Verwaltungsratsmitglieder davon aus, dass Arthur Wiesli-Breitenmoser zumindest bis zum nächsten Jahr, wenn die ordnungsgemässen Erneuerungswahlen anstehen, amtieren würde.

Doch der plötzliche Tod des umtriebigen und beliebten Präsidenten Ende April veränderte alles von Grund auf. «Wir haben alle wählbaren Ortsbürgerinnen und -bürger angefragt, ob sie sich für die Nachfolge zur Verfügung stellen würden», erklärte Kassier und Vizepräsident Guido Wiesli-Gregori.

Die einzige Person, die sich für eine Mitarbeit im Verwaltungsrat interessierte, war Karin Stillhart-Wiesli. Allerdings wollte sie sich nur für das Amt der Bürgerschreiberin zur Verfügung stellen. Jener Charge also, die bis und mit der sonntäglichen Versammlung Daniela Wiesli-Hauser versah.

Und da eine Ämterkumulation bei der Bürgergemeinde von Wilen bei Wil nicht vorgesehen ist, kandidierte Daniela Wiesli-Hauser nun als neue und zugleich erste Präsidentin der Körperschaft. Dabei wurde nicht nur sie glanzvoll gewählt, sondern auch Karin Stillhart-Wiesli zur neuen Bürgerschreiberin.

Gute Prognose beim Holzerlös

Positiv dürfte sich in den nächsten Jahren auch der Erlös beim Holzverkauf entwickeln. Diese Ansicht vertrat der scheidende Revierförster Claude Engeler, welcher kurz vor der Pensionierung steht und auf seiner Abschiedsrunde nun auch bei der Bürgergemeinde Wilen einen Halt einlegte.

«Der Holzpreis ging letztes Jahr um 15 Prozent hoch und könnte sich, aufgrund der internationalen Verwerfungen, die wir gegenwärtig erleben, noch weiter nach oben entwickeln», erklärte er und wagte eine Prognose: «Für euch als Bürgergemeinde sieht es sicher nicht schlecht aus.»

Jedoch nicht nur aus finanziellen Gründen, denn «jede Bürgergemeinde braucht einige von den Leuten, die für die Gemeinschaft etwas Gutes tun, ohne gleich alles in Rechnung zu stellen; und solche ‹gute Waldgeister› habt ihr einige in euren Reihen», freute sich Engeler.