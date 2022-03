Bürgerversammlung «Eine weitere Senkung ist vertretbar»: Jonschwil senkt Steuern um drei Prozent An der ersten physischen Bürgerversammlung nach drei Jahren nehmen von insgesamt 2666 Stimmberechtigen deren 177 teil. Traktanden und Themen werden kaum diskutiert, dafür allesamt mit grosser Mehrheit genehmigt; auch die erneute Steuerfusssenkung.

Jonschwils Gemeindepräsident Stefan Frei bringt mit seiner Gemeindebehörde alle traktandierten Geschäfte ins Trockene. Bild: Christoph Heer

Für das vergangene Jahr wurde der Gemeindebehörde von Jonschwil genehmigt, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte zu senken. Nicht anders sieht das am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle in Schwarzenbach aus. Erneut stimmt der Souverän – und zwar einstimmig – einer Steuerfusssenkung zu, dieses Mal gar um drei Prozentpunkte auf neu nun 122 Prozent. Gemeindepräsident Stefan Frei sagt:

«Nach Abwägung aller Aspekte sind wir zum Schluss gekommen, dass diese weitere Senkung vertretbar ist. Schlussendlich liegt es uns am Herzen, keine Steuern auf Vorrat zu erheben, und unser Reservepolster ist genügend gross.»

Tatsächlich stehen der Gemeinde Jonschwil, was die vergangenen 15 Jahre betrifft, der einzigen Steuerfusserhöhung gleich deren neun Senkungen gegenüber. In Zahlen ausgedrückt: Einmal wurde der Steuerfuss um drei Prozentpunkte erhöht, während er bei den neun Senkungen um ganze 40 Prozentpunkte gesenkt werden konnte.

Thema Krieg allgegenwärtig

Eröffnend thematisiert der Gemeindepräsident den aktuellen Kriegszustand in der Ukraine und betont, dass gleich mehrere Gäste aus der Ukraine an der Versammlung beiwohnen. «Diese heisse ich besonders willkommen.»

Wenige Tage nach Kriegsausbruch haben Private einige Flüchtlinge aufgenommen. Und auch die Gemeinde nimmt Flüchtlinge auf. Frei sagt:

«Wir haben Vorbereitungen für die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen getroffen. Voraussichtlich werden diese bald bei uns eintreffen, wofür wir 22 Wohnplätze bereitgestellt haben.»

Die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022 genehmigt der Souverän ohne eine Gegenstimme. Ein Antrag aus der Bürgerschaft verlangte, die Planungskosten von 40’000 Franken innerhalb des Budgets zu streichen. Dies deshalb, da er den Sinn einer Errichtung von Strassenmittelinseln an den Dorfeingängen nicht sieht. «Es kostet nur viel Geld und verbaut wertvolles Kulturland», so seine Argumente. Die Bürger folgen dem Antrag nicht und genehmigen diesen Budgetposten, der vorerst nur die Planung beinhaltet.