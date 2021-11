Bürgerversammlung Doppeltes Ja der FDP: Flawils Steuern sollen sinken, die «Töbeli»-Parzellen verkauft werden Die Freisinnigen wollen Flawil als Wirtschaftsstandort stärken: mit tieferen Steuern und Entwicklungsmöglichkeiten für die lokale Industrie. Am öffentlichen FDP-Stamm vom Montag gaben nur Detailfragen zu diskutieren.

FDP-Ortspartei-Präsident Roland Roos (links) und SFS-Standortleiter Christian Allenbach, der den Anwesenden am Montag Red und Antwort stand. Bild: Andrea Häusler

127 statt 133 Prozent. An der Bürgerversammlung vom 30. November stimmt Flawil über das Budget und eine Steuerfussreduktion um sechs Prozentpunkte ab. «Eigentlich zu wenig», lautete der Tenor am gut besuchten Ortsparteistamm. Von goldenen Zeiten war die Rede, der Schuldenfreiheit der Gemeinde und einer Exekutive, die trotz randvoller Töpfe weiterhin extrem konservativ budgetiere. Aufgrund dessen seien in den vergangenen fünf Jahren rund 20 Millionen Steuerfranken zu viel eingenommen worden.

Abzüglich der Vorfinanzierungen stünden in der Ausgleichsreserve 6,8 Millionen Franken oder 38 Steuerprozente für Steuersenkungen zur Verfügung, wurde argumentiert. Wobei davon auszugehen sei, dass auch die Rechnung 2021 wieder besser abschliesst als mit dem veranschlagten Aufwandüberschuss von 152'200 Franken.

Zehn Prozentpunkte wären möglich

Obwohl Stimmen laut wurden, die eine Steuerfusssenkung von zehn Prozent für gerechtfertigt hielten, wollte sich darauf keine Mehrheit festlegen. Hingegen sprach sich die Partei geschlossen gegen den Vorschlag aus SP-Kreisen aus, statt Steuern zu senken die Gemeindeliegenschaften zu sanieren. Nicht nur, weil diese Renovationen nicht in der Budgetplanung sind, sondern auch weil eine gleichzeitige Sanierung der Gebäude keinen Sinn mache.

Grundsätzlich, findet die FDP, müsste endlich der Grundsteuersatz von heute 0,8 Promille - der höchste im Kanton - sinken. Allerdings rechnet man sich mit diesem Anliegen wenig Chancen aus.

«Töbeli»-Fussweg bleibt

Grossmehrheitlich steht die FDP hinter dem ebenfalls beantragten Verkauf der beiden Gewerbe-/Industrieparzellen im Töbeli an die SFS AG. Standortleiter, Christian Allenbach, betonte am Montag noch einmal die Wichtigkeit des Ausbaus für die Zukunft des SFS-Standorts Flawil, zeigte die technischen Probleme einer Verschiebung des Werkplatzes auf, wies auf die Bedeutung des Unternehmens für die lokalen Partner hin und machte klar, dass die Expansion rund 40 neue Arbeitsplätze bringe. Kritische Stimmen bezüglich des Verkehrs beschwichtigte er: «Es wird einen neuen Einlenker geben, wodurch sich die Zu- und Wegfahrten vom Wohngebiet weg in Richtung Goldbach verschieben.» Auch machte er klar: «Der Fussweg unterhalb der heutigen Schrebergärten wird bleiben.»

«Mitte»-Ortspartei sagt ebenfalls Ja zu Steuerfusssenkung und Landverkauf

Am parteiinternen Informationsanlass der «Mitte»-Partei in der Landwirtschaftlichen Schule waren ebenfalls die anstehenden Geschäfte der Bürgerversammlung das Thema. Dabei fand der beantragte Verkauf der Grundstücke im «Töbeli» an die SFS breite Zustimmung. Standortleiter Christian Allenbach, Hedi Mérillat als Vertreterin der Gegnerschaft, und Gemeindepräsident Elmar Metzger legten in einer angeregten Diskussion ihre Argumente zum geplanten Verkauf dar.

Argumenten für den Verkauf

Abschliessend sprachen sich die Anwesenden mit folgenden Begründungen deutlich für den Verkauf der Grundstücke aus: Solange SFS in Flawil produziert, können die betroffenen Parzellen aufgrund eines Entscheids des Baudepartements nicht für Wohnzwecke genutzt werden. Der Verkaufspreis wurde auf dieser Grundlage berechnet und entspricht dem heutigen Marktwert. SFS identifiziert sich mit Flawil und will in jedem Fall bleiben. Die Standorterweiterung im Töbeli ermöglicht SFS strategisch wichtige Kundenprojekte auch in Zukunft in Flawil zu realisieren und auf den Markt zu bringen. Es werden weitere, dringend benötigte Arbeits- und Ausbildungsplätze in Flawil entstehen. Ausserdem vergibt SFS an das Gewerbe von Flawil Aufträge im Gesamtumfang von über einer Mio. Franken pro Jahr. Die dem Verkauf nachfolgende Anpassung des Überbauungsplan Töbeli II muss durch den Gemeinderat und das AREG geprüft und genehmigt werden. Dadurch hat die Gemeinde auch weiterhin Einfluss auf die Gestaltung neuer Gebäude.

Ja zur Steuerfussreduktion

Anschliessend konnten sich die Parteimitglieder von der ausgewogenen Budgetierung des Gemeinderates überzeugen, schreibt die Parteileitung in ihrem Communiqué. «Mit der Auflösung der aufgebauten Ausgleichsreserve profitieren die Einwohner von Flawil von den guten Finanzabschlüssen der Vorjahre. Sie wird voraussichtlich innert drei Jahren aufgebraucht sein. Die optimistische Budgetierung der Erträge lassen keinen Spielraum für eine grössere Senkung des Steuerfusses zu.»Auch in diesem Geschäft unterstützt die Mitte den Antrag des Gemeinderates. (pd)