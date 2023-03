Bürgerversammlung Die Schule frisst den Löwenanteil des Niederbürer Budgets – das sei verkraftbar, sagt die Gemeindepräsidentin Drei Niederbürer Bürgerversammlungen befassten sich mit Jahresrechnungen und Voranschlägen. Wegen des Mehrbedarfs der Schulen und den Kürzungen aus dem Finanzausgleich steigen die Ausgaben bei den Schulen. Die Kirchgemeinde sucht derweil neue Behördenmitglieder.

Frauenpower in Niederbüren: Drei Körperschaften, drei Präsidentinnen: (von links) Heidi Zeller, Kirchenratspräsidentin, Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin, und Patrizia Manser, Schulratspräsidentin. Bild: Josef Bischof

Nach dreijähriger Corona-Absenz war man in Niederbüren froh, sich wieder zu Bürgerversammlungen treffen zu können. Die Politischen Gemeinde, die Primarschulgemeinde und die Katholische Kirchgemeinde hatten am Dienstagabend in die Kirche eingeladen. Rechnungen und Budgets standen zur Debatte. Ohne Wortmeldungen und einstimmig wurden alle Anträge gutgeheissen. Bemerkenswert: Alle drei Körperschaften werden von Frauen geleitet. Und die drei Präsidentinnen Caroline Bartholet, Patrizia Manser und Heidi Zeller brachten ihre Geschäfte in je einer Viertelstunde unter Dach und Fach.

84 von rund 1000 Stimmberechtigten nahmen das Rechnungsergebnis der Politischen Gemeinde zur Kenntnis. Bei einem Ertrag von 8,6 Millionen Franken resultierte ein Überschuss von 30’000 Franken. Budgetiert worden war ein Defizit von 430’000 Franken.

Das Budget 2023 sieht bei einem Aufwand von 9,4 Millionen Franken einen Verlust von einer halben Million Franken vor. Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet bezeichnete diesen Betrag angesichts der Eigenmittel der Gemeinde von 4,6 Millionen Franken als verkraftbar. Zurückzuführen sei er auf den Mehrbedarf der Schulen und auf den von 2 auf 1,7 Millionen Franken reduzierten Betrag aus dem Finanzausgleich. Mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Gemeindehaushalts gehe zu Lasten der Schule.

Drei Geschäftsberichte - drei Bürgerversammlungen am gleichen Abend. Bild: Josef Bischof

In der Investitionsrechnung wird für den Ausbau der Mutwiler Dorfstrassen mit Kosten von einer halben Million Franken gerechnet. Der Gemeindeanteil macht 200’000 Franken aus.

15 Ideen für neue Schulräume

Die Primarschule Niederbüren hat im vergangenen Jahr die ganze ICT-Infrastruktur erneuert. Schulpräsidentin Patrizia Manser stellte der Digitalisierung die Bedeutung des Buches gegenüber. Vor allem auf der Primarschule, und insbesondere auf der Unterstufe, seien Bücher unverzichtbar. Fürs neue Schuljahr seien 900 Bücher bestellt und 26’000 Franken für Lehrmittel aufgewendet worden.

Das grösste Projekt der Primarschulgemeinde ist die Planung neuer Schulräume. Die beiden Kindergärten und die Tagesstruktur, welche jetzt in einem Wohnhaus und einem Pavillon untergebracht sind, sollen in die Primarschulanlage integriert werden. Gleichzeitig braucht die Primarschule zusätzliche und den neuen Anforderungen gerecht werdende Räume.

Beim Projektwettbewerb haben 15 Architekturbüros teilgenommen. Ihre Arbeiten werden von einer Jury beurteilt werden. Ihr gehören als Fachrichter eine Architektin und drei Architekten an. Sachrichter sind die Schulpräsidentin Patrizia Manser, die Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet und der für den Bau zuständige Schulrat Markus Fischer. Das Projekt wird vom Architektur- und Ingenieurbüro Schällibaum AG in Wattwil begleitet. Es wird mit Kosten von ungefähr 4,5 Millionen Franken gerechnet. Bei optimalem Verlauf können die Räume 2026 bezogen werden.

Behördenmitglieder gesucht

Die Katholischen Kirchgemeinde muss im kommenden Jahr die Steuerung für Heizung, Beleuchtung und Glocken ersetzen. Das kostet 52’000 Franken. 29’000 Franken muss die Kirchgemeinde tragen. Die Kirchenratspräsidentin Heidi Zeller gab den Rücktritt der beiden Verwaltungsratsmitglieder Miriam Meier und Petra Rüttimann bekannt. Im Herbst sind Gesamterneuerungswahlen.