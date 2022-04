Bürgerversammlung «Die Kirchenvorsteherschaft war gefordert»: Die Pandemie beeinflusste das Gemeindeleben der evangelischen Kirche Niederuzwil Die Stimmbürger von Evangelisch Niederuzwil stimmten allen Anträgen zu und wählten Hanna Wartenweiler in die Vorsteherschaft.

Die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil zählte Ende vergangenen Jahres 3205 Mitglieder. Bild: Philipp Stutz

«Während der Pandemie war die Kirchenvorsteherschaft gefordert», sagte Valentin Arnold, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil, an der Bürgerversammlung vom Mittwoch. Die Planungssicherheit habe gefehlt. Doch habe man niemanden von kirchlichen Anlässen beispielsweise wegen mangelnden Zertifikats ausschliessen müssen.

Hanna Wartenweiler neu in Vorsteherschaft

Hanna Wartenweiler, neues Mitglied der Kirchenvorsteherschaft. Bild: PD

Neu in die Kirchenvorsteherschaft gewählt wurde Hanna Wartenweiler aus Uzwil. Die 70-Jährige ist ehemalige Krankenpflegerin FA SRK und fühlt sich seit ihrer Kindheit mit der Kirche verbunden. Aus diesem Grund möchte sie gerne in der Kirche mithelfen. Sie wird ihr neues Amt am 1. Juli antreten.

Silvia Spycher trat aus der Geschäftsprüfungskommission zurück. Dadurch entsteht in diesem Gremium eine Vakanz. Die GPK wird aufgrund ihrer Grösse und Komplexität in Absprache mit der Kirchenvorsteherschaft eine externe Revisionsstelle mit der Prüfung des Rechnungswesens beauftragen, was mit Kosten von 2000 Franken verbunden ist. Die übrigen Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft wurden samt Präsident wiedergewählt. Ebenso die GPK und die Abgeordneten in die Synode.

Auch waren Änderungen der Kirchenordnung notwendig. So werden amtliche Bekanntmachungen in der «Wiler Zeitung» als amtlichem Publikationsorgan veröffentlicht, ebenso im «Kirchenboten» und im Schaukasten beim Kirchgemeindehaus. Die Kirchenvorsteherschaft besteht neu aus dem Präsidenten oder der Präsidentin und mindestens vier statt sechs Mitgliedern. Die neue Kirchgemeindeordnung tritt ab 1. Juli dieses Jahres in Kraft.

Ein Plus bei den Steuereinnahmen

Die vereinnahmten Kirchensteuern betragen 1,9 Millionen Franken. Gegenüber dem Steuerplan wurde ein Plus von 40’600 Franken erzielt. Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von 106’583 Franken. Für das Jahr 2022 wird ein Defizit von 13’815 Franken budgetiert. Der Steuerfuss bleibt bei 25 Prozent.

Wie Valentin Arnold ausführte, ist die Kirchenorgel am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und deshalb renovationsbedürftig. So seien die 8000 Luftventile aus speziellem Ziegenleder nicht mehr erhältlich. Ebenso sei der Holzwurm in vielen Holzbauteilen «am Werk». Die «Männedorfer» pneumatische Orgel steht von 1939 bis heute im Einsatz.

Die Kirchenvorsteherschaft ist überzeugt, dass die zusätzlichen Abschreibungen und Rückstellungen notwendig sind.

«Es hat sich gezeigt, dass in nächster Zeit grössere Investitionen im Bereich der Infrastruktur anstehen, die nicht alleine mit dem Vermögen zu stemmen sind.»