Bühler belegt doppelten Podestplatz an den diesjährigen Swiss Skills Die Swiss Skills für Anlagen- und Apparatenbau fanden dieses Jahr in Uzwil statt. Das Podest wurde auf Rang eins und zwei von Bühler-Mitarbeitenden besetzt. Ein Einblick in den Berufswettkampf.



Ein Anlagen- und Apparatenbauer vertieft in seiner Arbeit. Bild: Simon Bernhardsgrütter (Uzwil, 13.11.2020)

Die Funken sprühten, die Schleifmaschinen liefen auf Hochtouren. Am Freitagmorgen wurden die letzten Handgriffe an den Swiss Skills für Anlagen- und Apparatenbau, in der Bühler Holding AG in Uzwil, durchgeführt. Die Stimmung am Entscheidungstag war angespannt, die Konzentration auf höchstem Niveau. Bis 11.30 Uhr mussten die jungen Handwerker ihr Produkt fertiggestellt haben. Ob dies auch alle pünktlich schaffen würden, konnte man bis kurz vor Ablauf der Frist nicht sagen, geschweige denn, wer schliesslich das Rennen machen wird.

Und der Sieger heisst ...

Am Freitag um 20.00 Uhr wurden die Resultate über eine online Übertragung bekannt gegeben. Mit Konrad Fässler, auf dem ersten und Patric Senn, auf dem zweiten Rang, war die Firma Bühler gleich zwei Mal auf dem Podest vertreten. Somit konnte der Heimvorteil optimal genutzt werden.

Das Zielprodukt der Swiss Skills 2020. Bild: Simon Bernhardsgrütter (Uzwil, 13.11.2020)

Eine stressige Woche

Der Wettbewerb begann bereits am Montag. Jedoch durfte erst ab Dienstag Hand angelegt werden. Der erste Tag war für die Vorbereitung und Planung gedacht. Dienstag bis Freitag wurde dann geschweisst, geschliffen und gewerkt. Auf diese herausfordernde Woche wurde hart trainiert. «Wir erwarten von unseren Teilnehmenden auch etwas Engagement in der Freizeit. Aber wir stellen ihnen während des Arbeitsalltags genug Zeit für das Training zur Verfügung», sagte Marc Hanselmann, Berufsbildungsverantwortlicher für Anlagen- und Apparatenbau bei Bühler.

Die Bedeutung der Swiss Skills für die Bühler AG

Für den Technologiekonzern aus Uzwil haben die Swiss Skills einen hohen Stellenwert. Die Teilnehmenden seien von Beginn an bei jedem Schritt unterstützt, von der kompletten Vorbereitung bis zum Wettkampf. Marc Hanselmann betonte die Wichtigkeit für Bühler:

Marc Hanselmann



Bild: Pd

«Es ist ein Qualitätsausweis für die Berufsbildung des Unternehmens.»

Auch für das Image der Berufsbildung bei Bühler seien Erfolge bei den Meisterschaften hilfreich. Den sich Messenden bedeute der Anlass ebenfalls viel. Er biete die Chance, sich mit den Besten ihrer Zunft zu messen, erklärte der Bildungsverantwortliche. Der Wille, sich zu beweisen, zu gewinnen, sei gross. Daher wurde auch der Aufwand in der Freizeit in Kauf genommen.

Was braucht man, um zu gewinnen?

«Für den Sieg braucht es eine intensive und fokussierte Vorbereitung», sagte Marc Hanselmann. Auch Wille und Talent brauche es für den Titel. Die Wettkampfbedingungen seien jedoch nicht zu unterschätzen. «Bei Wettkämpfen spielt natürlich immer auch ein bisschen Glück mit», so der Berufsbildungsverantwortliche. Letzten Endes seien alle Teilnehmenden auf einem sehr hohen Niveau, deshalb könne auch die Tagesform den Ausschlag geben.

Zur Verfügung stehende Werkzeuge für die Teilnehmer der Swiss Skills für Apparaten- und Anlagenbau. Bild: Simon Bernhardsgrütter (Uzwil, 13.11.2020)

Bewertet wurde nicht nur das Endergebnis. Laut Marc Hanselmann habe die Jury auch Arbeitssicherheit und -vorgehen im Laufe der Woche genaustens beobachtet und in die Bewertung miteinbezogen. Nach Ablauf der Frist wurde vor allem die Funktion und Optik bewertet. «Es bringt natürlich nichts, wenn man der Schnellste ist, aber die Masse nicht stimmen», sagte der Berufsbildungsverantwortliche. Die Vorgaben müssen dementsprechend präzise befolgt werden.

Der Aufwand wird gut belohnt

Natürlich profitierten abgesehen von den Unternehmen auch die Teilnehmer. Der Sieger erhielt 3000 Franken. Auf dem zweiten respektive dem dritten Platz gewann man jeweils 2000 und 1000 Franken. Dazu kamen diverse Gutscheine von Sponsoren, welche es abzuräumen gab. Marc Hanselmann fügte an, dass für spätere Bewerbungen das Swiss Skills-Zertifikat äusserst hilfreich und ein Leistungsausweis für ausserordentlichen Einsatz sei.

Es werden noch die letzten Korrekturen vorgenommen. Die Apparatur ist fast vollendet. Bild: Simon Bernhardsgrütter (Uzwil, 13.11.2020)