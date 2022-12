Budgetdebatte Wiler Stadtparlament spart in sechseinhalb Stunden knapp 300'000 Franken – und genehmigt ein Defizit von 5,6 Millionen Franken Das Wiler Stadtparlament war sich einig, dass sich die finanzielle Lage der Stadt verbessern muss. Der Rückweisungsantrag und die Streichungsanträge der SVP wurden aber allesamt abgelehnt.

Das Stadtparlament konnte 300'000 Franken einsparen. Bild: Michael Bihlmayer / Imago

Sechseinhalb Stunden lang wurde am Donnerstagabend, an der letzten Parlamentssitzung in diesem Jahr, debattiert. Die Wiler Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier versuchten, den budgetierten Verlust von 5,9 Millionen Franken zu verringern. Das Resultat: 293'000 Franken konnten eingespart werden. Das abgesegnete Defizit der Stadt Wil beträgt für das kommende Jahr 5,644 Millionen Franken.

Das vorgelegte Budget konnte im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Millionen Franken verbessert werden. Man habe eine massive Reduktion gefordert, sagte Luc Kauf, Vorsitzender der Geschäftsprüfungskommission, der Stadtrat sei dem aber nur eingeschränkt nachgekommen.

Rückweisungsantrag der SVP wurde klar abgelehnt

Gar nicht zufrieden mit dem Budget zeigte sich die SVP. Zum dritten Mal in Folge reichte sie einen Rückweisungsantrag ein. Dies mit dem Auftrag an den Stadtrat, die neu beantragten Stellen um 700'000 Franken zu kürzen. «Wir müssen einen verhältnismässigen Leistungsabbau in Kauf nehmen», sagte Fraktionspräsident Benjamin Büsser. Der Antrag wurde mit 30:9 Nein-Stimmen klar abgelehnt.

Dass sich die finanzielle Lage verbessern müsse, darin waren sich alle einig. FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann sagte, dass man die Bemühungen des Stadtrats erkenne. «Aber es gibt noch keinen Grund, sich auf die Schultern zu klopfen.» Man werde keine unbefristete Stelle bewilligen. Dass man bei den Stellen priorisieren müsse, fand auch Reto Gehrig, Die Mitte. Als besonderes Ärgernis nannte er die hohen Investitionen für die Provisorien im Schulraum.

Meret Grob von den Grünen Prowil sagte, dass man Qualität und keine Leerläufe wolle. Sie warnte auch davor, Projekte auf die lange Bank zu schieben. Denn junge Leute würden von Wil wegziehen, da nichts laufe. Die SP kündigte an, keine Streichungen zu beantragen. Im Gegenteil: Man sehe zusätzliche Ausgaben vor, sagte Mathias Schlegel, denn die Stadt solle attraktiv bleiben.

Stadtpräsident Hans Mäder sagte: «Wir sind noch nicht am Ziel.» Das betriebliche Ergebnis müsse verbessert werden, der Finanzhaushalt sei nachhaltig anzugehen. Aber:

«Die Finanzlage der Stadt ist gesund. Es besteht kein Anlass, in operative Hektik zu verfallen.»

Wispag erhält weniger Unterstützungsbeiträge

Das grösste Einsparpotenzial ergab sich bei der Kürzung des Unterstützungsbeitrags für die Wiler Sportanlagen AG (Wispag). Die GPK beantragte, den Beitrag für die Verlustdeckung 2021 von 396'000 Franken um die Hälfte auf 198'000 Franken zu reduzieren. Der Antrag wurde fast einstimmig mit 38:1 Ja-Stimme angenommen.

Lebhaft diskutiert wurde zudem ein Antrag der SP. Sie wollte die 300'000 Franken für die Neugestaltung des Pausenhofplatzes der Schule Allee wieder im Budget aufnehmen. Ein zentrales Element sei dabei die Schulwegsicherheit, sagte Valeska Stolz. Eine Neugestaltung würde den Rahmen sprengen, fand Stadträtin Ursula Egli. Der Kredit wurde mit 25:14 Nein-Stimmen verworfen.

Zu reden gaben auch die verschiedenen Stellenanträge. Die SVP-Fraktion beantragte, neue Stellen im Bereich Tagesstruktur, Reinigung, Arbeitsintegration, Sozialarbeit sowie im Bereich Asyl und Flüchtlinge zu streichen. Alle Anträge wurden abgelehnt.

Nicht nur die SP beantragte zusätzliche Ausgaben, auch die Grüne Prowil. Guido Wick schlug vor, 200'000 Franken ins Budget aufzunehmen, um Energiesparmassnahmen in Haushalten zu finanzieren, in denen Leute leben, die Ergänzungsleistungen oder eine Prämienverbilligung beziehen oder über eine Kultur-Legi verfügen. Das linke Lager konnte sich nicht durchsetzen.

Budget wird genehmigt – die SVP war dagegen

Bei der Schlussabstimmung wurde das Budget mit einem Verlust von neu 5,6 Millionen Franken mit 28:9 Ja-Stimmen gutgeheissen. Lediglich die SVP war dagegen. Der Steuerfuss von 118 Prozent wurde gleichbleibend genehmigt.

Das angekündigte, allfällige Ratsreferendum der SVP wurde nicht eingereicht. Dieses hätte bei einer Annahme zur Folge gehabt, dass das Volk über die Genehmigung des Budgets hätte abstimmen müssen. Dies ist nun nicht der Fall.