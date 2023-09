Budget Uzwil will Steuern senken: In zehn Jahren reduziert sich der Steuerfuss um mehr als 20 Prozentpunkte Der Gemeinderat von Uzwil hat das Budget 2024 zuhanden der Bürgerschaft verabschiedet. Darin sieht er eine Senkung des Steuerfusses um fünf Prozentpunkte vor.

Die Gemeinde Uzwil aus der Vogelperspektive, mit dem Dorf Henau (und der Sportanlage Rüti) im Vordergrund. Zvg/Sarah Büchel / -

Noch vor zehn Jahren lang der Steuerfuss der Gemeinde Uzwil bei 145 Prozentpunkten. Seither konnte er kontinuierlich gesenkt werden. Das Budget 2024 sieht nun einen um fünf auf 122 Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss vor. Damit wird der Uzwiler Steuerfuss nächstes Jahr mehr als 20 Prozentpunkte tiefer sein als noch vor zehn Jahren, wie die Gemeinde mitteilt.

Finanzierbar durch die Ausgleichsreserve

Der Grund für diese Entwicklung: In den vergangenen Jahren schloss die Rechnung der Gemeinde regelmässig besser ab als budgetiert. «Das ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde eine hohe Ausgabendisziplin lebt und vergleichsweise tiefe Kosten hat», heisst es im «Uzwiler Blatt». Sie zähle bei den Gesamtkosten, den Kosten der Bildung und der Verwaltung zu den sparsamsten St.Galler Gemeinden mit vergleichbarer Aufgabenstellung.

Zum anderen überraschten in Uzwil die Steuererträge oft positiv. So gelangte die Gemeinde in den letzten Jahren zu mehr Eigenkapital und zu einer stattlichen Ausgleichsreserve von inzwischen 14,8 Millionen Franken. Sie lässt es zu, die Kosten der Steuersenkung aus der Ausgleichsreserve zu finanzieren.

Wachstum als Chance und Herausforderung

Uzwil durchlebt eine dynamische Phase. Neuer Wohnraum entsteht, weitgehend durch innere Verdichtung und durchs Schliessen von Baulücken in der Siedlung. Die Einwohnerzahl wächst. Gleichzeitig verfügt Uzwil über eine Infrastruktur, welche für deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner ausgelegt ist. Etwa im Bereich der Sport- und Freizeiteinrichtungen, der Strassen oder der Abwasserentsorgung.

Durch das dynamische Wachstum steht die Gemeinde auch vor Herausforderungen: Etwa beim Schulraum oder an verschiedenen Orten in der Verwaltung, wo zusätzliche Ressourcen erforderlich sind, wie die Gemeinde mitteilt. In der rein monetären Betrachtung profitiere der Haushalt aber von der Entwicklung. Dieser Trend dürfte sich noch fortsetzen. Gleichzeitig dürften – mit Blick auf die langjährige Erfahrung – auch künftige Rechnungsabschlüsse in der Tendenz besser ausfallen als erwartet. All diese Komponenten führen den Gemeinderat zu einer positiven Beurteilung.

Gemeinderat hat Respekt vor Investitionen

Respekt hat Gemeinderat vor den hohen anstehenden Investitionen, insbesondere für die Erweiterung von Schulraum. 2024 wird die Gemeinde gut 15 Millionen Franken investieren, in den Folgejahren 2025 bis 2027 werden die Investitionen deutlich höher liegen.

Der Entscheid über Budget und Steuerfuss liegt bei der Bürgerschaft. Sie entscheidet darüber an der Bürgerversammlung vom 27. November. (pd)