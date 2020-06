Buchhändler Natal Müller: «Die Schliessung des Finnshops müsste Wil aufrütteln» Für den Inhaber der Wiler Buchhandlung adhoc war die Coronakrise eine facettenreiche Erfahrung. Während er für sein Ladengeschäft an der Oberen Bahnhofstrasse Kurzarbeit anmelden musste, lief sein Onlinehandel weiterhin zufriedenstellend.

Teures Pflaster: Die Buchhandlung adhoc finanziert sich mit dem Onlinehandel quer. Links im Hintergrund ist der Finnshop zu sehen, welcher demnächst seine Türen schliessen wird. Bild: Dinah Hauser

«Bei den Suchanfragen und bei den Bestellungen in unserem Onlineshop während des Lockdowns haben wir ein verändertes Kundenverhalten registriert», sagt Natal Müller. Die Besucher der Website hätten nach anderen Publikationen als zuvor gesucht, so stieg etwa das Interesse an historischen Themen.

Und auch Puzzles wurden vermehrt bestellt. «Offensichtlich hatten die Leute mehr Zeit, die sie sinnvoll nutzen wollten», interpretiert Müller diese vorübergehende Änderung im Nutzerverhalten.

Für Selbstbedienung ein Kässeli aufgestellt

Verschiedene Kunden meldeten sich mit Bedarf an Karten mit Glückwünschen und anderen Motiven. «Wir stellten unseren Ständer vor den geschlossenen Laden mit einem Kässeli zur Selbstbedienung», erzählt der Buchhändler. Zwei Wochen lang funktionierte das Angebot, in der dritten wurde das massive Sicherungskabel von Unbekannten mit einem grossen Werkzeug durchtrennt und die Kasse gestohlen.

Natal Müller, Buchhändler in Wil. Bild: PD

Natal Müller will nach dem Lockdown seinen Geschäftsbetrieb etwas anpassen. So plant er, sein bestehendes Angebot zur Übernachtung in der Buchhandlung auszubauen. Bereits vor der Coronakrise wurde es im Durchschnitt einmal im Monat genutzt.

«Es kamen kleine Gruppen oder

auch Einzelpersonen aus der ganzen Schweiz. Sie genossen es, nachts stundenlang ungestört im Büchersortiment zu schmökern.»

Nun will der Buchhändler den ersten Stock seines Ladengeschäfts anpassen und zusätzliche Übernachtungsgäste aufnehmen.

Insgesamt beurteilt der Unternehmer, der seit 18 Jahren an der Oberen Bahnhofstrasse die Bedürfnisse von Leseratten befriedigt, die Lage kritisch. «Wil ist eine Stadt, die viele Chancen bietet», aber aus diesen Möglichkeiten werde viel zu wenig gemacht.

Im Laden ansehen, im Onlinehandel kaufen

Gemäss seinen Erfahrungen hat sich das Einkaufsverhalten der Konsumenten in den vergangenen Jahren verändert. «Sie gehen in einen Laden, sehen sich das Produkt an und bestellen es anschliessend im Onlinehandel.»

In Wil und allen anderen Städten habe man noch nicht genügend gemerkt, wie sehr sich das Umfeld verändert habe, ist Müller überzeugt. «Ortschaften wie Uzwil, Flawil und Wattwil haben in den vergangenen Jahren städtebaulich erheblich an Attraktivität gewonnen.»

Als Beleg für seine Aussage nennt er das Kleidergeschäft, in dem während Jahren Kunden neben seiner Buchhandlung ein und aus gingen. Während die Kette den Standort in Wil wegen mangelnder Rendite geschlossen hat, seien die Filialen in Gossau und St.Gallen gewinnbringend.

Leerstände an der Geschäftsstrasse

Es ist nicht der einzige Leerstand an der Geschäftsstrasse. «Man sonnt sich in Wil noch immer auf den Lorbeeren der Vergangenheit», kritisiert Müller. Die Ladenmieten seien in der Region mit Abstand am höchsten. «Nur Winterthur und St.Gallen haben ein vergleichbares Mietpreisniveau.» Für ihn ist es in Wil nicht mehr gerechtfertigt.

Von Zeit zu Zeit beauftragt Natal Müller eine Mitarbeiterin mit der Zählung der Passanten, die am Ladengeschäft vorbeilaufen. Aus dieser Analyse schliesst er einen Rückgang von rund 50 Prozent in den letzten zehn Jahren.

Die Zeiten, als Wil etwa für die Menschen aus dem Toggenburg ein regelmässiger Einkaufsort war, sind nach seinen Feststellungen vorbei.

«Die Menschen kommen kaum

mehr mit einer Liste für die Wocheneinkäufe nach Wil.»

Seine Buchhandlung werde durch den Onlinehandel quersubventioniert, andernfalls könnte sie ihren Standort kaum halten. Die Reaktionen Wils auf die veränderte Einkaufssituation findet der Geschäftsmann kaum tauglich. «Als Gegenmassnahme veranstaltet man verschiedene Events an der Oberen Bahnhofstrasse.»

Müller, der mit seiner Familie in Gähwil lebt, spricht damit die Autoausstellung, die Gewerbestrasse und weitere Events an. Die Annahme, das Anlocken von Publikum mit diesen Anlässen bringe den Läden Mehrumsatz, erweist sich gemäss Müller als Irrtum.

Vorausschauen statt nur Schaden begrenzen

Wer müsste aus seiner Sicht etwas gegen den Kundenschwund unternehmen? Natal Müller sieht die Ladeninhaber, die Konsumenten wie auch die Politik und die Stadtverwaltung in der Pflicht. Er nennt als Beispiel den Finnshop, den es nicht mehr lange geben wird.

Eine Liegenschaft an so einer tollen Lage wäre für einen Mix aus verschiedenen Geschäftsmietern interessant, ist er überzeugt. Nach seiner Meinung braucht es in Wil eine Standortförderung, die umgehend eine Nachfolgelösung zum Finnshop entwickelt. In Wil werde zu oft Schadensbegrenzung gemacht und zu wenig vorausschauend gedacht.

Er erläutert diese Einschätzung auch anhand der Oberen Bahnhofstrasse. Durch optische Unterbrechungen würde sie viel mehr zum Verweilen einladen, jetzt vergleicht er sie mit einer monotonen Autobahn, die sich durch die Klimaerwärmung im Hochsommer unerträglich aufheize.

Linienführung des Stadtbusses anpassen

Müller könnte sich auch eine Linienführung des Stadtbusses über die Obere Bahnhofstrasse vorstellen. Vergleichbare Lösungen hat er schon in anderen Städten gesehen.

«In Wil leben viele ältere Menschen. Sie sagen uns, dass die Steigung in der Oberen Bahnhofstrasse für sie beschwerlich sei.» Eine erste Verbesserung der Situation an der Oberen Bahnhofstrasse konnte der Ladeninhaber mit Unterstützung seines Parteikollegen und Stadtparlamentariers Marc Flückiger (FDP) erreichen:

Am Adventsmarkt und an weiteren Märkten werden die Stände nicht mehr direkt vor den Schaufenstern, sondern in der Mitte der Strasse aufgestellt.