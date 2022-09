buch Visionen in Bitumen: Ein Maler und ein Autor aus Gähwil haben für ein Buch über Träume zusammengespannt Andreas Führer betreibt im Weiler Lütenriet das «Traumzentrum Gähwil». Als er für sein Buch Illustrationen suchte, entdeckte er unten im Dorf die neuen Bilder von Steve Gähwiler. Am 4. September feiern die beiden eine gemeinsame Vernissage.

Der Künstler Steve Gähwiler (links) und Autor Andreas Führer vor dem Gemälde, das sich auf dem Umschlag des Buchs «Lebensthemen im Spiegel der Träume» befindet. Bild: Pablo Rohner

Ein Raum in Schwarz- und Bronzetönen, dunkel und feierlich. Die Silhouette eines Menschen, einer grossen weissen Kugel zugewandt, den Kopf leicht gesenkt. Am Rücken ein Rucksack – es könnten auch Engelsflügel sein –, daraus steigt eine Kette geisterhafter Figuren empor.

Das Bild, von dem hier die Rede ist, findet sich im neuen Buch des Gähwiler Unternehmensberaters und Traumtherapeuten Andreas Führer. Gemalt hat es der Künstler Steve Gähwiler, auch er aus Gähwil, wo er seit Jahrzehnten lebt und malt.

Die Symbolik der Träume in den Bildern

Ein paar Tage vor ihrer gemeinsamen Vernissage stehen die beiden vor dem Originalgemälde in Steve Gähwilers Atelier und erzählen, wie es zur Kooperation kam. Es duftet nach Kräutern, die der Künstler im unteren Stock seines Ateliers zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter unter anderem zu Salben und Duftkerzen verarbeitet.

Im vergangenen Winter sei konkret geworden, was sie schon vor zehn Jahren zum ersten Mal angedacht hätten, erzählt Andreas Führer. An einer Vernissage von Steve Gähwiler habe er die Gemälde betrachtet und gedacht: «Die Bilder fangen genau die Essenz dessen ein, worüber ich schreibe.»

«Lebensthemen im Spiegel der Träume» heisst das Buch. Das Bild mit dem gesenkten Kopf unter der weissen Kugel ist dem Kapitel «Ungenutzte Ressourcen» vorangestellt. Die Symbolik des Bildes passe zu Träumen, in denen es um «nicht beachtete Talente oder Möglichkeiten» gehen könnte, sagt Andreas Führer. Das leuchtet ein: Zarte Schemen, die unbemerkt davonfliegen, während ihr Träger im Bann eines mächtigen weissen Kreises steht.

Blick in Andreas Führers Buch «Lebensthemen im Spiegel der Träume» mit einem Bild von Steve Gähwiler. Bild: Pablo Rohner

Wo Malen dem Träumen ähnlich ist

Fünfzehn von Gähwilers Bildern illustrieren den 150-seitigen Band. In den Kapiteln mit Titeln wie «Alte Wunden», «Einschränkende Glaubenssätze» oder «Rote Energie» kommentiert Andreas Führer Traumbeispiele und untersucht typische Motive, gesammelt in den Sitzungen mit seinen Klientinnen und Klienten. Abgeschlossen werden die Kapitel jeweils mit einem Absatz mit Tipps für Auswege aus den Sackgassen oder alltäglichen Verhaltensmustern, die den Träumen zugrunde liegen könnten.

Geehrt habe es ihn, dass der Traumtherapeut diese Dinge in seinen Bildern sah, sagt Steve Gähwiler. Er selbst erinnere sich kaum an Träume und habe sich deshalb auch noch nie wirklich mit Träumen auseinandergesetzt. Als er aber darüber nachgedacht habe, sei ihm bewusst geworden, dass er sich, wenn er male, in einem traumähnlichen Zustand befinde: «Mir ist selten bewusst, was ich male. Es kommt einfach auf die Leinwand. Und wenn ich dabei gestört werde, fühlt es sich manchmal wie Aufwachen an.»

Bitumen auf der Leinwand

Seit einiger Zeit malt Steve Gähwiler seine Bilder vor allem mit Bitumen, einem Kohlenwasserstoffgemisch, das Pech ähnelt und vor allem im Strassenbau eingesetzt wird. Die klebrige schwarze Flüssigkeit mischt und übermalt er mit weisser Acrylfarbe, um zu verschiedenen Braun- und Bronzetönen zu gelangen.

Diese Technik zusammen mit Gähwilers Faible für das Surreale verleiht seinen neuen Bildern eine nokturne Ästhetik. Der Autor, der gerade dabei ist, ein Buch über Träume zu schreiben, und noch auf der Suche nach Illustrationen ist; man kann ihn sich gut vorstellen, wie er vor diesen Bildern steht und denkt: «Das ist es.»