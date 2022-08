Bronschhofen Quartierfest unter Regenwolken und Fabrikvordächern Das Quartierfest Bronschhofen fand am Samstag erstmals im Gebenloo statt. Trotz durchzogenem Wetter liess sich die Dorfbevölkerung die Feierfreunde aber mitnichten nehmen.

Trotz kühleren Temperaturen hoch im Kurs: Das Softeis. Bild: Christof Lampart

Organisiert wurde das Fest vom Quartierverein Bronschhofen, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Nachdem das Wetter am Freitag noch ganz schlecht war, kamen die Feiernden, die Ausstellenden und Verkaufenden am Samstag immerhin mit einem blauen Auge davon. Denn am Vormittag präsentierte sich das Wetter über Bronschhofen noch sehr solide. Erst gegen Mittag schüttete es für kurze Zeit heftig, um danach wieder abzutrocknen.

Schutz unter den Vordächern

Da das Fest im neuen Bronschhofer Gewerbegebiet Gebenloo auf dem Platz zwischen den Firmen Cicor Group, Wehrli Metallbau AG und B. Stillhart AG stattfand, war dem Fest jedoch eine räumliche «Kompaktheit» gegeben, welche ihm zugutekam. Zum einen konnten die Passanten schnell einmal «eine Runde drehen», um einen Augenschein zu nehmen und zum anderen konnten die Festbesucherinnen und -besucher beim jeweils kurz einsetzenden Regen Zuflucht unter den Vordächern der Firmen suchen - und anschliessend ihren Weg übers Festgelände fortsetzen.

Gute Stimmung, kulinarische Vielfalt

Die Stimmung unter den Feiernden war jedoch trotz allem ausgezeichnet, zumal die mit internationalen Spezialitäten aufwartenden Essensstände eine grosse kulinarisch Vielfalt anboten und – als der Regen aufhörte – schnell die Bänke trocken gewischt und besetzt waren.

Immer wieder zwang der Regen dazu, unter Dächern Schutz zu suchen. Bild: Christof Lampart

Die Bronschhofer Hobby-Singers unterhielten die Gekommenen mit bekannten Liedern und auch der Zapfhahn und die Soft-Ice-Maschine erfreuten sich – trotz kühlen Temperaturen – einem wackeren Zuspruch. Kurzum: es war ein Bronschhofer Quartierfest, dass wegen des unsicheren Wetters vielleicht nicht gerade die ganz grossen Massen anlockte. Aber jene, die kamen, hatten ihren Plausch daran.